L'auto elettrica non farà rumore. Costruttori su costruttori si stanno adoperando per creare suoni artificiali, per dare anche all'orecchio la propria parte, ma per loro natura i motori "a batteria" vivono nel silenzio. E se - ammettiamolo dai - non sentiremo certo la mancanza del suono di motori classici (non ditemi che al mondo c'è chi ama la "voce" di un 3 cilindri), quando si parla di frazionamenti nobili come V8, V10 e V12 beh, il fatto che i loro sound vivranno unicamente nelle nostre teste può mettere tristezza.

Ma come si fa per leggere un libro ormai introvabile, un'edizione particolare o semplicemente un volume che non abbiamo, basterà andare in biblioteca. E poi immergersi nei ricordi.

Pezzo da collezione

È questa l'idea alla base del progetto di Jaguar che ha condiviso con la British Library (una delle biblioteche più importanti al mondo) il sound del proprio V8. Nello specifico quello della F-Type 75, edizione limitata prodotta per dire addio alla cabrio inglese, in versione da 575. Il non plus ultra per la Casa.

L'idea è proprio quella di custodire un pezzo della storia dell'auto archiviando il sound di un motore iconico, così da renderne possibile l'ascolto anche alle generazioni future. Quelle cresciute a pane e auto elettrica, che mai hanno avuto la fortuna di incrociare un motore con una voce così.

Silenzio, si suona

Le registrazioni sono avvenute all’interno della camera semi-anecoica (speciale stanza insonorizzata) del Gaydon Engineering Centre, con la Jaguar F-Type al centro e il suo motore ottimizzato per ruggire al meglio. Come un cantante fa esercizi prima dell'esibizione, così ha fatto il V8 inglese.

Poi via: accensione, accelerazioni, cambi di marcia e tutto il resto, per consegnare ai posteri ogni sfumatura del sound della nobiltà motoristica dei nostri tempi. Sono nate così due tracce da 30 e 47 secondi. Un domani solo così i nostri nipoti potranno dire "Eh ma vuoi mettere come suona un V8?".