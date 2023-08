State organizzando un viaggio on the road e siete fan de “Il Signore degli Anelli” e “007”? Se non volete andare Oltreoceano, una meta consigliata è sicuramente la Scozia. Le Highland scozzesi e le loro meraviglie naturali nascondono paesaggi da film, tanto che effettivamente sono state utilizzate come location di alcune produzioni cinematografiche.

E a queste possiamo aggiungere anche la leggenda che circonda il lago di Loch Ness dove, stando a numerose testimonianze, si nasconderebbe una strana creatura marina chiamata “Nessie”. A dare qualche consiglio interessante è MINI, col brand britannico che “gioca” in casa, soprattutto dopo aver testato la nuova Countryman (nella foto di copertina) in questi scenari.

Partenza da Stirling

Una volta raggiunta la Scozia con la propria auto o con una vettura a noleggio, è possibile impostare la città di Stirling come prima meta. Partendo dal castello, si può osservare la distesa del Parco Nazionale di Loch Lomond e prendere la A84 e la A85 verso nord. Qui si costeggiano foreste e laghi color blu intenso, fino al piccolo villaggio di Mid Lix.

Il castello di Stirling

Approfittando della diramazione A827, ci si può dirigere verso la catena montuosa nord-orientale lungo la riva del Loch Tay in cui divertirsi con una guida briosa, ma sempre rispettosa del Codice della Strada.

In questa zona, una delle montagne più scenografiche è il Ben Lawers, con 1.214 metri di altezza, una delle più alte della regione.

La MINI Countryman in Scozia

I luoghi mitici

A circa un’ora d’auto dal Ben Lawers c’è la foresta di Birnam, uno spettacolare paesaggio che pare abbia ispirato J. R. R. Tolkien nella scrittura de “Il Signore degli Anelli”. In particolare, sembra che la battaglia di Isengard sia “nata” proprio in questa location.

Da qui, come MINI suggerisce, si può proseguire verso Perth, una città che richiede una giornata intera per essere visitata a dovere.

Un altro “must see” per gli amanti delle strade panoramiche è l’A82 che conduce alla catena montuosa di Glencoe. Questa strada costeggia i fiumi e il paesaggio del loch di Lochan na h-Achlaise, vicino al Ponte di Orchy.

Lago di Loch Ness

Si prosegue quindi verso il ponte Glen Etive, che porta all’omonimo fiume Etive. Ed è qui che James Bond – impersonato da Daniel Craig in “Skyfall” – cerca di seminare gli inseguitori nel film.

Tornando verso Glencoe, potete decidere se proseguire (in giornata, oppure il giorno successivo dopo un pernottamento in città) verso il lago di Loch Ness, il quale dista due ore di macchina proprio da Glencoe.

Verso le cascate di Falloch e il Loch Fyne

Tornando lungo la A82 in direzione di Arrochar, si arriva alle suggestive cascate di Falloch, un luogo che offre un'esperienza panoramica unica. Continuando verso sud, il Loch Lomond resta costantemente visibile sulla sinistra, fino a quando si raggiunge la diramazione della A83, che conduce verso ovest fino al Loch Fyne. Questa è la parte più settentrionale del fiordo di Clyde, che incide profondamente la costa proveniente dall'Atlantico.

Le sue maree si fanno sentire fino al porto di Glasgow, e le correnti associate rendono le acque del Loch Fyne straordinariamente fresche. Queste condizioni sono ideali per la riproduzione delle ostriche e rendono il luogo un habitat fertile per numerose specie di pesci.

Il risultato culinario di questa abbondanza può essere apprezzato al Loch Fyne Oysterbar, una tappa obbligata alla fine di questo avvincente viaggio di scoperta che ha fatto anche la Countryman, il tutto arricchito dalla vista ampia sul mare e sulle montagne.