Rentalcars.com è senza dubbio fra i servizi più popolari e utilizzati per noleggiare auto, merito di una copertura mondiale e della semplicità di gestione delle prenotazioni, dei ritiri e di tutto il resto.

Giocano un ruolo di primo piano le app per smartphone che, assieme al portale web, garantiscono agli utenti accesso immediato alle più diffuse compagnie di noleggio. Ma scopriamo meglio come utilizzarla, visto che il periodo è quello propizio per vacanze fuori e dentro i confini nazionali.

Cos’è Rentalcars.com

Rentalcars è un’agenzia che fa da tramite per cercare e poter usufruire dei servizi delle principali compagnie di noleggio in Italia e all’estero. È per certi versi “la Google del noleggio” considerando che tratta un’immensa mole di compagnie e di fornitori per offrire agli utenti un’ampia scelta di servizi a prezzi vantaggiosi.

Come anticipato, oltre al sito web, è disponibile anche sotto forma di app per smartphone Android e iPhone, scaricabile dai rispettivi Google Play Store e App Store (link al download in fondo). Numeri alla mano, Rentalcars.com vanta oltre 60.000 punti di noleggio nel mondo, servizi di assistenza clienti in più di 40 lingue, contattabili 7 giorni su 7.

Come funziona l’app

Una volta installata, e dopo aver consentito l’accesso ai permessi richiesti dallo smartphone, l’app Rentalcars.com fa mostra della propria interfaccia, semplice e chiara con le informazioni e le funzioni cardine subito visibili nella schermata principale.

Oltre alla pagina di ricerca, la homepage per l’appunto, l’app presenta anche una sezione dedicata alla gestione delle prenotazioni e all’account dell’utente, pagine accessibili dalla barra di navigazione inferiore. Dal menù hamburger a lato, è possibile accedere invece alle impostazioni, alle informazioni extra e alla funzione “Trova la mia auto”.

Come noleggiare un’auto

Si fa tutto dalla schermata principale dell’app di Rentalcars.com. Basta impostare la località di ritiro e di riconsegna, scegliere i giorni e spuntare il resto. A questo punto l’app mostrerà una serie di soluzioni in ordine di prossimità, visibili anche sulla mappa.

Le auto noleggiabili sono mostrate nella pagina che segue, con le informazioni utili già visibili in elenco, quali i modelli, i prezzi, gli optional, il luogo di ritiro, oltre alle valutazioni degli utenti delle diverse compagnie. Scelta l’auto, nella scheda riepilogativa dedicata sono dettagliate tutte le altre informazioni, comprese quelle sul fornitore, i termini e cosa è incluso nel prezzo.

Non resta a questo punto che toccare “Prenota ora”, scegliere l’eventuale assicurazione extra, laddove proposta, e inserire tutti i dati personali richiesti. Per ritirare l’auto servirà solo l’eVoucher (accettato quasi ovunque), senza la necessità di stampare alcunché. La prenotazione sarà poi visibile e gestibile nella pagina suddetta, ma per maggiori informazioni suggeriamo di visitare il sito web di Rentalcars.com.