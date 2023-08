L’attuale generazione dell’Aston Martin Vantage è in listino dal 2018. Per la più piccola delle Aston, quindi, si sta avvicinando il momento di un aggiornamento di metà carriera, che riguarderà tanto l’estetica quanto la dotazione.

A confermare queste ipotesi sono le foto spia di un prototipo completamente camuffato che ci arrivano direttamente dal Nurburgring, dove la Vantage in versione Roadster sta intensificando i test.

Assetto sperimentale

Come detto, la vettura è interamente avvolta da un sottile wrapping, che consente di vedere una parte delle novità previste per la carrozzeria. Ad un primo sguardo si notano subito i nuovi fari con forma a goccia e la calandra ridisegnata e più larga. Non mancano anche uno splitter più generoso e nuove prese d’aria, mentre nel posteriore le novità sembrano essere più limitate.

Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia

Qui si notano i quattro terminali di scarico “sperimentali”, con forme e posizionamento non definitive.

Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia

Difficile vedere cosa si nasconda nell’abitacolo. Pensiamo comunque che la Casa inglese rivedrà la tecnologia di bordo equipaggiando un nuovo infotainment e un quadro strumenti aggiornato. A ciò si aggiungeranno delle nuove possibilità di personalizzazione per gli interni e per la carrozzeria.

Cosa sappiamo sul motore

È probabile che la nuova Vantage Roadster confermerà il 4.0 V8 biturbo di origine Mercedes che sviluppa 510 CV nelle versioni “base” e 535 CV nella F1 Edition. Il nuovo disegno della calandra e delle prese d’aria fa pensare a un incremento di potenza, magari verso i 600 CV, con la possibilità di toccare i 707 CV della DBX 707.

Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia

Non sappiamo se nei piani di Aston Martin ci sia anche una variante col V12. L’ultima Vantage 12 cilindri è stata presentata ad agosto 2022 a Pebble Beach, con una serie limitata da 249 esemplari da 700 CV.