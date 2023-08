Tra le meraviglie della Monterey Car Week, l'evento automobilistico più importante dell'anno nella costa californiana, c'è anche la Zenvo Aurora.

La nuova hypercar danese è un trionfo di potenza e tecnologia, con un 6.6 V12 quadriturbo abbinato fino a tre unità elettriche capace di sprigionare complessivamente 1.850 CV. Valori impressionanti che fanno della Aurora una rivale naturale di mostri sacri marchiati Bugatti e Koenigsegg.

Più veloce di una Formula 1

Si possono scegliere gli allestimenti Tur grand-touring e Agil, con quest'ultima che è principalmente orientata alla pista. Ogni versione è limitata a 50 esemplari e l'inizio della produzione è prevista nel 2026.

Entrambe utilizzano il 12 cilindri realizzato da Mahle Powertrain che eroga 1.250 CV e raggiunge i 9.800 giri al minuto. L'Agil a trazione posteriore è dotata di un singolo motore elettrico che porta la potenza totale a 1.450 CV e 1.400 Nm di coppia. Questa Zenvo tocca i 100 km/h in 2,5 secondi e i 200 km/h in 4,6 secondi, meno di una Formula 1. La velocità massima è di 365 km/h.

Zenvo Aurora

La Tur a trazione integrale guadagna altri due motori elettrici che azionano le ruote anteriori e la potenza totale sale a 1.850 CV e 1.700 Nm. In questo allestimento, lo scatto 0-100 km/h scende a 2,3 secondi, mentre la velocità massima è di 450 km/h.

In entrambe le versioni, c'è un cambio a sette marce. La trasmissione è dotata di un motore elettrico che entra in gioco durante la retromarcia e funge anche da avviamento del propulsore. Le varianti Agil e Tur hanno una diversa mappatura delle marce e del cambio.

Zenvo non ha fornito dettagli sulla batteria, ma sappiamo che l'Agil pesa meno di 1.300 kg. La sua carrozzeria produce 880 kg di deportanza a 220 km/h, mentre la Tur pesa 150 kg in virtù dei due motori elettrici aggiuntivi.

Design brutale

Entrambe le varianti dell'Aurora sono caratterizzate da un design spigoloso. L'Agil ha un'ala posteriore fissa, mentre la Touring ha una forma più pulita.

Zenvo Aurora Agil Zenvo Aurora Tur-grand Touring

Le forme aggressive della Zenvo sono sottolineate dallo stile affilato dei fari e da porzioni "scoperte" della carrozzeria che permettono di vedere parte delle sospensioni anteriori e posteriori di tipo pushrod.

Zenvo non fornisce molti dettagli sugli interni dell'Aurora. Le foto mostrano un piccolo schermo per l'infotainment e un quadro strumenti digitale, ma non conosciamo le varie chicche tecnologiche previste o le modalità di guida impostabili.

Zenvo Aurora, gli interni

Arrivati a questo punto, se la Zenvo vi ha conquistato, sappiate che l'assegno da staccare è molto importante: il prezzo partirà da 2,6 milioni di euro, in linea con quello di concorrenti come Bugatti Chiron e Koenigsegg Jesko.