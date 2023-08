SUV e ammiraglie a passo lungo sono un “must” per il mercato cinese. Qui non è raro trovare modelli ancora più spaziosi pensati per accompagnare importanti uomini e donne d’affari nelle loro routine di lavoro quotidiane.

A questi si è aggiunta di recente la BMW X5, che dalle prossime settimane sarà venduta in Cina anche nelle versioni xDrive30Li e xDrive 40Li più lunghe di 13 cm rispetto alla versione “europea”.

Presenza imponente

Costruita a Shenyang, la variante Li ha un passo allunga di 130 mm, con vantaggi importanti in termini di spaziosità per i passeggeri posteriori. Oltre alle nuove dimensioni, la X5 “cinese” si riconosce per i fari anteriori più sottili di 35 mm e per un nuovo stile della calandra, mentre le luci posteriori hanno una grafica dedicata.

BMW X5 a passo lungo, l'esclusiva del mercato cinese

La calandra a doppio rene illuminata Iconic Glow è di serie e nel catalogo delle verniciature sono incluse anche le tinte opache Frozen.

Di serie c’è anche il pacchetto M Sport coi relativi inserti in nero lucido, ma è possibile richiedere l’M Sport Luxury per avere le finiture cromate sui paraurti, le minigonne e le prese d’aria.

Interni extra lusso e motori fino a 380 CV

L’accesso a bordo è ancora più comodo grazie alle portiere posteriori più grandi e allo spazio extra per le gambe. Inoltre, ci sono dei sedili specifici con un design pensato per dare ancora più comfort ai passeggeri posteriori.

BMW X5 a passo lungo, l'esclusiva del mercato cinese

La strumentazione tecnologica della BMW è sostanzialmente identica a quella presente sulla X5 restyling, col quadro strumenti da 12,3” e l’infotainment da 14,9” con sistema operativo BMW OS 8.5.

La dotazione si può completare ulteriormente con l’impianto frenante M Sport, i cerchi in lega fino a 22”, le cinture di sicurezza M e il pacchetto Driving Assistant Professional che include anche l’Highway Assistant e il sistema di parcheggio automatico.

La xDrive30Li è spinta da un 2.0 4 cilindri mild hybrid a benzina da 258 CV e 400 Nm (0-100 km/h in 7,2 secondi), mentre la xDrive40Li utilizza un 3.0 sei cilindri da 380 CV e 520 Nm (0-100 km/h in 5,5 secondi).