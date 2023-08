Manca sempre meno alla presentazione della nuova supercar Alfa Romeo, che secondo i rumors potrebbe riproporre lo storico nome 33 Stradale, ma ancora nulla si sa su motori e stile. Da Arese tutto tace nell'attesa delle 17.00 del 30 agosto quando, nel Museo del Biscione, verrà svelata in anteprima mondiale.

Nell'attesa ecco arrivare una nuova foto a mostrare parte del posteriore, così da completare un misterioso puzzle composto da vari teaser. Si vedono quattro luci romboidali incastonati in una presa d'aria. Si tratta con ogni probabilità della terza luce degli stop, particolare di design che nulla dice sul design generale.

Supercar Alfa Romeo, cosa sappiamo

Cogliamo l'occasione per fare un ripasso generale in attesa dell'unveiling: la nuova supercar Alfa Romeo dovrebbe essere basata sulla meccanica della Maserati MC20, ereditandone anche il motore V8 Netturno di 3 litri. A lui dovrebbe essere abbinato un motore elettrico, dando così vita a un modello ibrido (non sappiamo se full o plug-in) da circa 800 CV, ben oltre i 630 della sportiva del Tridente.

Secondo numerosi rumors ci sarà anche una versione 100% elettrica, mossa da un powertrain che ancora una volta potrebbe derivare dai modelli di Modena, magari anticipando quello che troverà posto sotto la MC20 Folgore, con 2 motori al posteriore e uno all'anteriore, alimentati da una batteria a 800 Volt.

Il nostro render della supercar Alfa Romeo

A livello di stile la punta di diamante dei Biscione potrebbe riprendere alcuni elementi della 33 Stradale, aggiornandoli e rendendoli più spigolosi, come abbiamo anticipato nel nostro render esclusivo.

La produzione sarà limitatissima: c'è chi parla di 33 esemplari venduti a un prezzo di circa 2 milioni di euro.

La diretta video della presentazione della supercar Alfa Romeo