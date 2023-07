Il 30 agosto 2023 alle ore 17.00 vedremo finalmente la nuova supercar Alfa Romeo, ma già oggi abbiamo qualche elemento sul quale iniziare a ragionare per indovinarne lo stile. Ora, non che ci siano foto particolarmente chiare o illuminanti. Una sorta di indovinello da settimana enigmistica, per provare a trovare la soluzione mentre si sta sotto l'ombrellone.

Il nuovo indizio è stato pubblicato ancora una volta sul profilo Instagram del Biscione e mostra quello che pare essere un volante. Se prima abbiamo potuto dare uno sguardo all'anteriore - la foto pare riprendere il classico trilobo - ora ci troviamo davanti alla prima foto degli interni della prossima supercar Alfa Romeo.

Scintillante

Il classico Biscione è forse l'elemento più chiaro. Nessun colore per lui ma "solo" cromature per un effetto minimal e sportivo, che ben si sposa con la natura ad alte prestazioni del nuovo modello. L'altro particolare che balza all'occhio è rappresentato dalle altre due (almeno così paiono) cromature incastonate nella razza verticale.

Poi basta: altri elementi sugli interni della nuova supercar Alfa Romeo non ce ne sono, ma non bisogna fare particolare fatica per immaginarli all'insegna della sportività più spinta con sedili sportivi, arredamento minimal e il giusto grado di digitalizzazione.

Cosa sappiamo

Annunciata tempo fa la supercar Alfa Romeo sarà prodotta in tiratura limitata: si parla di 33 unità. Un numero non scelto a caso: il suo nome infatti dovrebbe essere Alfa Romeo 33, come la sportiva anni '60, dalla quale dovrebbe riprendere alcuni elementi estetici.

Supercar Alfa Romeo, il nostro render esclusivo

Meccanica e motore dovrebbero essere invece quelli della Maserati MC20, ma il V6 Nettuno potrebbe ricevere un aiuto da una parte elettrica per raggiungere quota 800 CV. Ci sarà poi anche una versione 100% elettrica, derivata dalla sportiva del Tridente in versione Folgore.