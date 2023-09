La concorrenza cinese? "Non mi sorprende che la Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, stia avendo una così ampia e rapida crescita del settore. Ma noi siamo super competitivi, ne abbiamo le prove ogni giorno".

È ottimista Oliver Zipse, ceo di BMW Group, rispondendo alle sollecitazioni di Hildegard Müller, presidente della VDA (l'associazione tedesca dei costruttori) nella conferenza di apertura del Salone di Monaco (IAA 2023).

"Dobbiamo accettare la competizione e imparare gli uni dagli altri", ha proseguito Zipse, sottolineando che in "tantissimi campi" l'industria europea, e quella tedesca in particolare, "sono estremamente competitive: pensiamo alla complessità del prodotto-auto, alla system integration, alla guida autonoma".

Riguardo alle condizioni necessarie perché l'industria tedesca mantenga la sua leadership, Zipse ha sottolineato:

"La nostra industria è super complessa. E saperla gestire è la forza dell'automotive tedesco. E penso che dobbiamo fare ogni cosa per supportare questa industria complessa: per esempio un enorme passo in avanti nella digitalizzazione dei processi amministrativi o prezzi dell'energia competitivi, o anche un'incentivo per lavorare di più perché è iniziata, come stiamo vedendo in questi giorni, una nuova era dell'automotive e una nuova era nella competitività dell'industriaobbiamo fare ogni cosa per rafforzare la nostra posizione e non per indebolirla".