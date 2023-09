Da oggi la gamma di Lancia Ypsilon si concede un nuovo aggiornamento, con alcuni aggiornamenti che riguardano gli allestimenti, ora semplificati alle due sole versioni Oro e Platino, le dotazioni e alcuni accessori che prima erano optional.

Già ordinabile online e presso i concessionari Lancia, la Lancia Ypsilon 2023 ha un prezzo di listino base di 17.650 euro nel caso della versione Oro con motore 1.0 benzina mild hybrid. L'allestimento Platino, sempre mild hybrid parte invece da 19.550 euro e il terzo modello disponibile, la Ypsilon EcoChic GPL, costa 20.900 euro.

Lancia Ypsilon Oro

Nello specifico la Lancia Ypsilon in allestimento Oro guadagna i cerchi Style da 15", gli specchietti elettrici e piccoli aggiornamenti di stile interni. Sulla Oro, come sul resto della gamma, c'è poi l'omologazione per 5 posti.

Lancia Ypsilon Oro 2023

Nella dotazione di serie della Ypsilon Oro ci sono anche il climatizzatore manuale, i comandi al volante per audio e telematica, lo spoiler posteriore e il sistema Fix&Go per il kit riparazione pneumatici.

Lancia Ypsilon Platino ed EcoChic Gpl

Sulla Lancia Ypsilon Platino ci sono i cerchi in lega da 15" Nero Diamantati, il paraurti posteriore in tinta carrozzeria, il terminale di scarico cromato, i vetri scuri, i sensori e la telecamera posteriori, oltre ai sedili rivestiti in Seaqual Yarn, il materiale ottenuto riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Lancia Ypsilon Platino 2023

L'allestimento Platino può anche essere arricchito con due pacchetti opzionali: Comfort e Tech. Nel pack Comfort ci sono la regolazione lombare del sedile guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti con disappannamento elettrico. Col pack Tech si ottiene in più il cruise control, il climatizzatore automatico e il sensore pioggia e crepuscolare. Le stesse dotazioni e pacchetti opzionali della Platino sono riprese dalla Ypsilon EcoChic GPL.

Lancia Ypsilon 2023, i rivestimenti in Seaqual Yarn

la nuova gamma colori di Lancia Ypsilon MY2023 comprende le vernici verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano.

Due motori: mild hybrid e Gpl

Ricordiamo che la nuova Lancia è disponibile con motorizzazione benzina mild hybrid 1.0 tre cilindri da 70 CV e cambio manuale a 6 rapporti. La EcoChic GPL è invece spinta dal quattro cilindri 1.2 benzina/Gpl da 69 CV abbinato al cambio manuale 5 marce.