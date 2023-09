La Toyota Supra diventa super esclusiva. E solo per i track days. La Casa giapponese presenta la GT4 100 Edition, un’edizione speciale e limitatissima della variante dedicata alla pista. Infatti, saranno costruiti solo tre esemplari, uno per Europa, Nord America e Asia per celebrare la consegna della 100esima GR Supra GT4.

Se le forme di questa Toyota vi affascinano, però, non disperate: entro fine anno arriverà una versione “di serie” chiamata “GT4 100th Edition Tribute”.

La ricetta di Toyota per divertirsi tra i cordoli

La 100 Edition è disponibile unicamente nel colore Plasma Orange, che contraddistinguerà anche la Edition Tribute. Questa Supra non è omologata GT4 ed è destinata specificatamente ai track day, anche se si basa sulla GR Supra GT4 EVO da 450 CV.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition

Rispetto alla versione da competizione, la 100 Edition ha una serie di dettagli dedicati, come la presa d’aria sul cofano più grande e nuove appendici aerodinamiche frontali per migliorare la deportanza. Inoltre, è presente un nuovo sistema di scarico senza silenziatore che dà ancora più voce al 3.0 a sei cilindri.

Non mancano altri dettagli esclusivi, come gli specchietti retrovisori in fibra di carbonio, i fari a LED endurance e il sedile del passeggero (che è ovviamente assente nella controparte da corsa). Ogni esemplare presenta il logo “100 Edition” su entrambi i sedili, su un badge montato sul cruscotto e sul telo copriauto fornito insieme alla Toyota.

L'abitacolo della Toyota GR Supra GT4 100 Edition

Anche il prezzo non è per tutti: 220.000 euro, senza tenere conto di tasse e spese di consegna. Una cifra importante, quindi, per una GR Supra che, dal suo lancio avvenuto nel 2020, è stata una delle GT4 di maggior successo. Il curriculum della sportiva giapponese parla di una partecipazione ad oltre 300 gare, con 43 vittorie di classe e 125 podi.