La novità nelle promozioni di settembre di Nissan è la serie di iniziative 90th Anniversary, riservata alle vetture in pronta consegna a fronte della rottamazione di un’auto usata e di proprietà da almeno sei mesi.

Vediamo un esempio sulla X-Trail con l’originale motorizzazione e-Power, sempre a trazione elettrica ma con un motore a benzina ausiliario.

La Nissan X-Trail N-Connecta 2WD costa 44.070 euro, che scendono a 40.750 euro con l’offerta e a 39.250 euro con l’adesione al finanziamento: in sostanza, 4.820 euro in meno.

Con un anticipo di 10.395 euro, le rate mensili sono 36 da 349 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,92%), mentre la maxi rata finale ammonta a 25.119,90 euro. In caso di restituzione o sostituzione, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in eccedenza rispetto ai previsti 30.000.

La promozione comprende molti servizi, dalla GAP insurance in caso di furto o danno totale al Pack Service con protezione auto, manutenzione e polizza pneumatici.

Vantaggi

La promozione fa parte del complesso di iniziative Nissan 90th Anniversay: per la X-Trail si tratta di uno sconto sul listino fino a 4.820 euro in caso di permuta o rottamazione e di una rata da poco più di 350 euro al mese spese incluse, comprendenti molti servizi

Svantaggi

Le X-Trail oggetto dell'offerta devono essere in pronta consegna, quindi eventualmente dotate di accessori che fanno salire il prezzo iniziale insieme a spese fisse e oneri finanziari

In sintesi