Lunghezza: 4.680 mm

Larghezza: 1.840 mm

Altezza: 1.725 mm

Passo: 2.705 mm

Bagagliaio: min. 120/585 max n.d.

La Nissan X-Trail rappresenta il top dell'attuale gamma dei SUV Nissan e anche uno dei modelli più longevi nell'attuale listino. Si tratta infatti della quarta generazione di quello che, nel 2001, è stato il primo SUV del marchio e ha portato una ventata di novità in una gamma caratterizzata da apprezzati fuoristrada classici come Terrano e Patrol.

Questa nuova serie è cambiata molto nel look e sottopelle, soprattutto in fatto di motori visto che si affida interamente, almeno per il nostro mercato, al nuovo sistema ibrido in serie E-Power. Il design è tornato allo stile spigoloso delle origini e se le dimensioni esterne non sono praticamente aumentate rispetto alla generazione precedente, così come lo spirito pratico e la vocazione familiare, lo spazio è cresciuto ulteriormente.

Nissan X-Trail, le dimensioni

Come accennato, le misure della Nissan X-Trail sono rimaste quasi del tutto invariate: questo perché la base è la stessa della generazione III, la piattaforma CMF-CD di Renault Nissan, destinata appunto modelli di taglia media e compatta (e condivisa anche con Qashqai).

Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è identico, 2.705 mm, la lunghezza è sempre leggermente inferiore ai 4,7 metri (4,680 mm in questo caso, 10 mm meno di prima), mentre la larghezza è cresciuta di altrettanto, passando da 1.830 a 1.840 mm, e così l'altezza, che tocca i 1.725 mm. Misure contenute ma sufficienti per un mezzo che da due generazioni offre anche l'opzione dei sette posti.

Nissan X-Trail 2022

Nissan X-Trail, abitabilità e bagagliaio

I dati tecnici forniti nelle schede dei modelli giapponesi non sempre brillano per coerenza, ma nel caso della X-Trail si parte dal dato dichiarato ufficialmente che per la configurazione a cinque posti è di 585 litri calcolati contando anche il doppio fondo, una ventina più del modello precedente che ne dichiarava intorno ai 550.

Sugli allestimenti superiori N-Connecta e Tekna la flessibilità aumenta con il divano posteriore frazionato in tre parti (40/20/40) anziché due (40/60) e scorrevole, il bagagliaio modulare e sul Tekna anche il portellone elettrico.

Nuova Nissan X-Trail 7 posti con terza fila abbattuta Nissan X-Trail, i sedili posteriori

La variante a sette posti riduce lo spazio con una base di 120 litri dietro la terza fila. Abbattendola si perdono una novantina di litri, ma si resta sempre nei pressi dei 500 litri. Non è noto il volume disponibile abbattendo tutte e due le file, ma il modello precedente dichiarava quasi 1.900 litri al tetto e per il nuovo c'è un dato di circa 1.400 che è evidentemente riferito allo spazio che si libera ad altezza finestrini.

Nuova Nissan X-Trail, la terza fila Nissan X-Trail, il vano con seconda e terza fila abbattute

Quanto ai passeggeri della terza fila, la distanza tra i passaruota di oltre un metro (1.093 mm per la precisione) garantisce spazio adeguato anche per loro come la lunghezza del vano, che è di 950 mm con la seconda fila nella posizione canonica.

Nissan e-Power

Nissan X-Trail, la gamma

A differenza di Qashqai, che ha alla base dell'offerta un benzina mild hybrid, X-Trail punta tutto sul sistema E-Power, un ibrido in serie che affida la trazione esclusivamente a motori elettrici ma utilizza un benzina da 1,5 litri a compressione variabile per generare energia in tempo reale. Per la X-Trail Nissan ne offre due varianti, una a motore anteriore e una a due motori, quindi a trazione integrale, con cui sono disponibili i sette posti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione E-Power 2wd 204 CV Elettrica/Benzina Anteriore E-Power 4wd 217 CV Elettrica/Benzina Integrale

Nissan X-Trail, i concorrenti con misure simili

La Nissan X-Trail di fatto "eredita" lo stesso parterre di rivali del suo predecessore, che sono i modelli di SUV da 4,7 metri con la possibilità dei sette posti, non così pochi nel complesso se ci includiamo anche i modelli che non hanno motori ibridi. Per il raffronto sul bagagliaio prendiamo comunque a riferimento le versioni a soli 5 posti.