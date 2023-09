Il duPont Registry Group, l'ecosistema di lusso di Driven Lifestyle per lo stile di vita automobilistico di fascia alta, che riunisce cultura, comunità e commercio all'intersezione di piattaforme tecnologiche e digitali, annuncia oggi la nomina di Antoine Tessier ad Amministratore Delegato. Veterano della tecnologia e degli stili di vita di lusso, Tessier porta in questa posizione un'ampia conoscenza delle trasformazioni del lusso e delle tecnologie digitali.

Prima di entrare a far parte di duPont Registry Group, Tessier ha trascorso 12 anni presso il Gruppo LVMH, di recente come Chief Technology Officer di LVMH Americas. Durante il periodo trascorso presso il Gruppo LVMH, ha guidato iniziative strategiche, promosso una cultura dinamica e inclusiva e ottenuto costantemente risultati eccezionali.

"Antoine Tessier è un leader visionario con la passione di guidare l'innovazione e la crescita", afferma Christian Clerc, Presidente di duPont Registry Group. "Siamo entusiasti di averlo a bordo, perché ha una comprovata esperienza di forti capacità di leadership e un approccio collaborativo. Antoine dà ai suoi team la possibilità di innovare con una mentalità incentrata sul cliente, e questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno quando iniziamo questo entusiasmante viaggio per duPont Registry Group".

Nel suo ruolo, Tessier supervisionerà tutti gli aspetti mondiali della direzione strategica e della crescita del business globale di duPont Registry Group, compreso il suo ecosistema di marchi: duPont Registry, Sotheby's Motorsport, Canossa Events e FerrariChat. Sarà responsabile di tutte le funzioni aziendali, compresi prodotti, contenuti, marketing e operazioni.

"È un onore essere nominato CEO di duPont Registry Group", afferma Tessier. In qualità di veterano del settore del lifestyle di lusso, non vedo l'ora di entrare in contatto con i milioni di fan sfegatati, gli appassionati di auto di lusso e le parti interessate di questo ecosistema integrato". La piattaforma Driven Lifestyle, in particolare il duPont Registry Group, è la rete omnichannel per eccellenza che si occupa dello stile di vita automobilistico di fascia alta. Non vedo l'ora di ridefinire il modo in cui questi appassionati interagiscono con la loro passione".

Tessier vanta oltre diciassette anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio di lusso. Prima di diventare Vicepresidente e Chief Technology Officer di LVMH Americas, ha lavorato per dieci anni presso Louis Vuitton, ricoprendo diversi ruoli, tra cui International Project Leader, Senior Manager of Digital and Retail, Director of Digital and Retail e Chief Technology Officer.

"Mentre costruiamo il team di duPont Registry Group, so che la mia esperienza nel lusso e nella tecnologia, unita alla mia passione per le auto di alta gamma, ci aiuterà a progettare una nuova e straordinaria esperienza per i clienti", continua Tessier. "Come i marchi LVMH, creeremo relazioni uniche e durature per i sognatori e i proprietari di auto esotiche e supercar. Stiamo costruendo qualcosa di mai visto nel settore automobilistico e del lusso con i nostri partner concessionari e OEM che saranno fondamentali per il nostro successo".

Il Gruppo duPont Registry

Al centro della divisione Driven Lifestyle c'è il duPont Registry Group, l'ecosistema del lusso leader a livello mondiale che racchiude la cultura, la comunità e il commercio dello stile di vita automobilistico di alta gamma. Costruito da alcuni dei più grandi nomi del settore automobilistico di lusso, il duPont Registry Group rappresenta una vibrante comunità di centinaia di migliaia di membri coltivata nel corso di quasi due decenni. Il suo portafoglio comprende duPont Registry, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino e FerrariChat.