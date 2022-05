Ken Harte è il nuovo Direttore Generale e investitore strategico di duPont REGISTRY, una società di Motorsport Network. duPont REGISTRY, la fonte più affidabile per le auto esotiche, classiche e di lusso, ha affidato a un veterano trentennale del settore automobilistico la supervisione del team di vendita e la gestione dell'inventario, mentre l'azienda continua la sua trasformazione digitale.

Harte è entrato a far parte di duPont REGISTRY dopo aver trascorso più di due decenni in ruoli dirigenziali presso importanti concessionari di auto di lusso, diventando uno dei migliori venditori americani per marchi come Rolls Royce, Bentley, Bugatti e BMW. Harte ha una profonda conoscenza delle operazioni delle concessionarie e una vasta esperienza nella tecnologia per trasformare l'esperienza del lusso per i marchi, i partner e i clienti.

Ken Harte ha detto: "Sono entusiasta di entrare a far parte del team duPont REGISTRY. È un momento incredibile per questo marchio, che sta investendo molto in infrastrutture tecnologiche per espandersi oltre la stampa e i canali digitali. Sono entusiasta di poter sfruttare la mia esperienza per coltivare i rapporti di duPont REGISTRY con migliaia di concessionari di auto di lusso in tutti gli Stati Uniti e di utilizzare le mie conoscenze nel settore per il reclutamento e far crescere il nostro team interno per sostenere la nostra espansione in nuovi settori verticali".

Da oltre 36 anni, lo ricordiamo, duPont REGISTRY mette in contatto concessionari e collezionisti di auto di lusso in tutto il mondo. Nell'ambito del portafoglio Motorsport Network, l'azienda sta sfruttando le nuove tecnologie per rafforzare la sua posizione di mercato automobilistico di lusso più influente e sofisticato.

Steven Chapman, Presidente di duPont REGISTRY, ha commentato: "È un momento cruciale per duPont REGISTRY, in quanto ci stiamo evolvendo da fonte di auto esotiche, ultra e di lusso a piattaforma di lusso per eccellenza. Ken porta con sé una grande esperienza dal punto di vista operativo e dei concessionari che duPont REGISTRY sfrutterà per garantire il livello di esperienza che i nostri clienti si aspettano dal nostro marchio".