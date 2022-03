duPont Registry, società di Motorsport Network che da oltre 36 anni mette in contatto acquirenti facoltosi con venditori di auto esotiche e marchi di lusso, ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo importante con un investitore strategico: Victor M. Gómez III. Gómez è il fondatore della Gómez Hermanos Kennedy, LLC, una delle più grandi reti di concessionari di auto di lusso in America (ha gestito, tra le altre, concessionarie autorizzate per marchi come Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover e Giaguaro).

Victor M. Gómez III ha detto: “Seguo duPont Registry da decenni e non esiste un nome migliore o più grande nel mercato delle auto di lusso. Sono sicuro che insieme a Motorsport Network, alle sue capacità tecniche e alla sua portata globale (con circa 62 milioni di utenti mensili attivi) porteremo questo business al livello successivo”.

Con questo primo round di finanziamento strategico, Motorsport Network estenderà ulteriormente e accrescerà la posizione di leadership di duPont Registry come il mercato automobilistico ultra-lusso più influente, innovativo e sofisticato. Con i mercati globali in rapida crescita delle auto classiche, di lusso ed esotiche e l'accelerazione della vendita al dettaglio digitale automobilistica, duPont Registry è pronta a guidare la trasformazione digitale del settore.

Il duPont Registry è il fulcro della divisione Driven Lifestyle di Motorsport Network, che raccoglie in un unico ecosistema la cultura, la comunità e il commercio dello stile di vita automobilistico classico e di lusso. Il portfolio Driven Lifestyle comprende Canossa Events, sinonimo di eccellenza nel road touring, e l'organizzatore di oltre 250 esperienze all'anno per gli appassionati di guida.

Parte di Canossa Events, Cavallino è una delle principali società di eventi di media e concorso al mondo, che ospita eventi di riferimento per collezionisti e ammiratori di automobili di fascia alta, come l'annuale Palm Beach Cavallino Classic. Il portafoglio Driven Lifestyle comprende anche FerrariChat, la voce più importante per i proprietari e gli appassionati di Ferrari, con oltre 20 anni di esperienza che collegano circa 200.000 membri registrati coinvolti.

Will Chapman, CEO, duPont Registry, ha commentato: “L'accoglienza della famiglia Gómez come nostri partner è una testimonianza del potenziale di crescita di questo settore. La loro vasta conoscenza e la reputazione senza precedenti nello spazio automobilistico ultra-lusso, insieme alla loro profonda comprensione del consumatore automobilistico benestante, daranno un enorme valore al nostro sviluppo di nuovi prodotti, servizi ed esperienze".

Oliver Ciesla, CEO, Motorsport Network, ha aggiunto: “Vediamo un enorme potenziale per far crescere rapidamente la nostra divisione Driven Lifestyle integrando le sue attività nella piattaforma digitale avanzata di Motorsport Network ed espandendosi a livello internazionale. L'esperienza e il supporto di Victor accelereranno i nostri piani per costruire il mercato online leader per la vendita e l'acquisto di supercar. Attendo con impazienza la nostra collaborazione. Un caloroso benvenuto in Motorsport Network”.