Le stelle della Formula 1, Max Verstappen e Lando Norris, hanno conquistato i massimi riconoscimenti al 36esimo Autosport Awards di Londra domenica sera, mentre la cena di gala ha celebrato i risultati della stagione agonistica 2021. Oltre 700 ospiti hanno partecipato al prestigioso evento del nastro azzurro, facendo un gradito ritorno, dopo che il Covid ha costretto a trasformare in virtuale l'edizione 2020.

Max Verstappen è stato votato "Pilota internazionale dell'anno" dai lettori di Autosport con Lando Norris che ha conquistato il riconoscimento di "Pilota dell'anno britannico".

Gli Awards si sono svolti nella loro tradizionale sede, il Grosvenor House Hotel, intrattenendo alcune delle personalità più rinomate del motorsport.

Norris è un ex vincitore, insieme alla star della Mercedes F1 George Russell, del Premio Aston Martin Autosport BDRC, che viene disputato ogni anno in un'ardua sessione di test a Silverstone. Domenica sera, Zak O'Sullivan si è unito alle altre star d'onore in questo prestigioso premio, insieme a leggendari ex vincitori, come David Coulthard e Jenson Button. O'Sullivan ha vinto 200 mila sterline per il suo budget di gara 2022 e un test su un'auto Aston Martin Aramco Cognizant F1.

I premi e i vincitori sono stati i seguenti:

Pilota dell'anno britannico - Lando Norris

Pilota internazionale dell'anno: Max Verstappen

Esordiente dell'anno – Oscar Piastri

Auto da corsa dell'anno - Red Bull Racing RB16B

Pilota di rally dell'anno: Sebastien Ogier

Auto da rally dell'anno – Toyota Yaris WRC

Pilota nazionale dell'anno: Ash Sutton

Premio Aston Martin Autosport BDRC – Zak O'Sullivan

Pilota eSport dell'anno: Frederik Rasmussen

Squadra dell'anno di eSport: Coanda Simsport

Il Premio per l'Innovazione quest'anno è andato ad Alejandro Agag per il suo lavoro nel lancio e nella crescita del motorsport elettrico. Agag ha fondato, lo ricordiamo, la Extreme E e la Formula E, che, giunta all'ottava stagione, ha ottenuto lo status di Campionato del Mondo FIA. Entrambi i campionati promuovono i veicoli elettrici e guidano lo sviluppo tecnologico nelle batterie e nei motori elettrici. Extreme E, inoltre, mette in luce le realtà del cambiamento climatico, gareggiando in luoghi remoti a rischio del riscaldamento globale.

La novità degli Autosport Awards di quest'anno è stata la Medaglia d'oro Autosport, dedicata a chi ha trascorso una vita al servizio del motorsport e lascerà un'eredità duratura. Il premio inaugurale è stato consegnato al presidente uscente della FIA Jean Todt per il suo servizio in tre capitoli significativi della storia del motorsport; successo nei rally e alla 24 Ore di Le Mans con Peugeot, dominio nel campionato del mondo di Formula 1 negli anni 2000 con Ferrari e Michael Schumacher e, più recentemente, 12 anni come presidente della FIA, guidando un programma di trasformazione nella governance degli sport motoristici e nella sicurezza stradale.

Gli Autosport Awards 2021 sono stati trasmessi su Sky Sports F1 mercoledì, mentre gli Autosport Awards 2022 si svolgeranno domenica 4 dicembre.

Max Verstappen, campione del mondo di Formula 1 2021, ha dichiarato: “Un grande ringraziamento a tutti i fan per avermi votato come Pilota internazionale dell'anno. È stato un anno molto intenso, ma il supporto che ho ricevuto durante l'anno è stato straordinario. Vorrei anche ringraziare la Red Bull Racing e la Honda per avermi fornito un'auto vincente. L'obiettivo finale era vincere il Campionato del Mondo, ora abbiamo raggiunto che è qualcosa di incredibile".

Oliver Ciesla, CEO di Motorsport Network, la società madre di Autosport, ha dichiarato: “Congratulazioni a Max, Lando, Jean, Alejandro e a tutti gli altri vincitori. Che serata fantastica abbiamo passato agli Autosport Awards! È stato uno sforzo enorme dare vita a questo evento, con la continua incertezza data dalla pandemia. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. La visione di Motorsport Network è quella di essere la principale voce indipendente del mondo del motorsport e questa prestigiosa serata dimostra ancora una volta il nostro potere unico di convocazione in tutto il settore”.