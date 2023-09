Sfruttando quasi 40 anni di eredità di veicoli iconici di alta gamma, duPont REGISTRY ha annunciato oggi la piattaforma duPont REGISTRY Invest. Gli appassionati e gli investitori possono provare il brivido del collezionismo di auto di alta gamma acquistando quote frazionarie di veicoli di investimento che possiedono singole auto da collezione rare e di alta gamma.

Le attività di investimento saranno rese possibili da una joint venture con Rally, la piattaforma di investimento che ha aperto la strada alla proprietà frazionaria di beni da collezione di prim'ordine, sostenuta da Wheelhouse di Jimmy Kimmel, Alexis Ohanian, Thirty Five Ventures di Kevin Durant e altri.

A partire da oggi, gli appassionati di auto possono vedere e sfogliare auto di lusso rare e di qualità da investimento, appositamente curate e visualizzate su invest.dupontregistry.com. Nelle prossime settimane, le transazioni di acquisto e vendita di azioni di questi veicoli curati saranno offerte da Rally ed eseguite da broker-dealer registrati dalla FINRA, attraverso la piattaforma leader del settore di Rally.

Milioni di persone di tutte le età in tutto il mondo hanno sognato di possedere un veicolo di lusso e molti leggono duPont REGISTRY fin da bambini, immaginando lo stile di vita descritto in ogni pagina. duPont REGISTRY Invest è stato creato per trasformare questi sogni in realtà, offrendo un primo passo accessibile verso la realizzazione di questo stile di vita.

La piattaforma di duPont REGISTRY Invest offre ai sognatori, ai navigatori e agli appassionati l'opportunità di imparare i segreti del collezionismo di auto di alta gamma, fungendo al contempo da punto di ingresso alla piattaforma di Rally per diventare proprietari frazionari dei veicoli d'investimento che possiedono ogni specifico veicolo.

"Prima che io e i miei co-fondatori fondassimo Rally, collezionavamo le riviste duPont REGISTRY, lasciandoci ispirare dalle automobili all'avanguardia presenti in ogni pagina. Le forti comunità di collezionisti, come quella che duPont REGISTRY ha coltivato per oltre quattro decenni, sono la ragione per cui Rally esiste oggi", ha dichiarato Rob Petrozzo, Chief Product Officer e co-fondatore di Rally.

Il mercato globale delle auto di lusso è stato valutato a 617 miliardi di dollari nel 2022 e noi stiamo offrendo a tutti la possibilità di collezionare in modo frazionato automobili di lusso e di investire dietro le proprie passioni". Dare vita a duPont REGISTRY Invest è stata l'occasione perfetta per collaborare con duPont REGISTRY e offrire un prodotto che entusiasma entrambe le nostre comunità".

Sin dalla sua nascita, Rally si è affermata come leader nella tecnologia, nei prodotti e nelle competenze legali necessarie per gli investimenti alternativi sicuri e regolamentati. Dal 2016 la piattaforma di Rally ha permesso a oltre 400.000 investitori e appassionati di auto da collezione di avere accesso ai più rari veicoli da investimento.

Informazioni su duPont REGISTRY

Da quasi 40 anni duPont REGISTRY è il principale mercato di auto esotiche e di lusso per acquirenti e venditori di automobili di pregio. Mette in contatto milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo.

Come parte del portafoglio di Motorsport Network, sotto la divisione Driven Lifestyle, duPont REGISTRY utilizzerà le capacità tecnologiche avanzate e la portata globale della società madre per estendere ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato online di automobili extralusso ed esotiche.

L'autorità del marchio, le pubblicazioni e le proprietà digitali di duPont REGISTRY guidano il mercato automobilistico di lusso con una portata impressionante di quasi 7 milioni di follower sui social media.

Informazioni su Rally

Rally offre alle persone l'accesso alla proprietà e alla liquidità delle cose che li appassionano. Rally è la piattaforma pionieristica per l'acquisto e la vendita di quote frazionarie di beni unici, irripetibili e di rilevanza storica e culturale. Ogni settimana la piattaforma effettua offerte iniziali, consentendo agli investitori di acquistare azioni qualificate SEC di beni simili a quelle di un'azione, senza minimi e senza commissioni.

Rally facilita anche un mercato secondario per la negoziazione di azioni di tali attività attraverso broker-dealer registrati all'interno dell'app, consentendo agli investitori di accedere alla liquidità ogni giorno durante le ore di mercato (dal lunedì al venerdì, escluse le festività borsistiche, dalle 10:30 (ET) alle 16:30 (ET).

Oggi, Rally ha 25 categorie di investimento su+, tra cui orologi, libri rari, belle arti, vini, cimeli sportivi di alto livello, NFT blue chip, fossili di dinosauro, libri rari e altro ancora - le migliori fasce di asset e oggetti da collezione con enormi comunità di appassionati. Gli utenti possono vedere alcuni asset di Rally in mostra al "The Rally Museum", situato al 446 di Broadway a Soho, New York.