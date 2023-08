La Jaguar E-Type è una delle auto stradali più importanti nella storia automobilistica del Regno Unito.

Il primo esemplare prodotto, naturalmente con guida a destra, andrà all'asta il 1 settembre all'Hampton Court Palace a Londra, durante una vendita organizzata da Gooding & Company. Durante la vendita potrebbe superare il prezzo di un milione di euro.

Una coupé unica

L'esemplare che sarà messo all'asta nel Regno Unito è una coupé rifinita all'esterno in blu scuro opalescente e all'interno in pelle rossa. Si tratta dell'auto con numero di telaio 860001, dotata ancora del motore originale e delle targhe nere dell'epoca.

Equipaggiata con il "classico" sei cilindri in linea da 3,8 litri con tre carburatori, in grado di erogare fino a circa 265 CV di potenza alle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a quattro marce, questa E-Type piuttosto speciale è dotata anche di un sistema di freni a disco Dunlop piuttosto avanzati per l'epoca e fondamentali per il peso non proprio leggero del telaio.

La prima prodotta

Prodotta il 10 luglio del 1961, questa particolare E-Type presenta tutte le caratteristiche che gli appassionati inglesi cercano oggi in un primo esemplare. Tra queste non mancano, per esempio, il pavimento piatto e le feritoie saldate sul cofano.

L'attuale proprietario, che l'ha acquistata nel 1998, ha avviato un progetto di restauro pluriennale con l'intento di riportarla alle specifiche e all'aspetto originali, riuscendo perfino a reimmatricolarla con il numero di targa dell'epoca "1 VHP", come risulta dai documenti ufficiali della fabbrica Jaguar.

Considerando che si tratta della prima con guida a destra - e le prime roadster con guida a sinistra e a destra non esistono più - secondo alcuni esperti del settore questo particolare esemplare è effettivamente l'unica sopravvissuta tra le coupé di serie a sei cilindri definibile come prima della specie. Grazie a questo dettaglio nel corso della vendita potrebbe superare (di molto) il milione di euro.

