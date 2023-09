Appena arrivata nelle concessionarie, la Porsche Cayenne restyling guadagna una terza motorizzazione ibrida plug-in con il 3.0 V6 turbo elettrificato da 519 CV.

È la Porsche Cayenne S E-Hybrid, sia in versione SUV che Coupé, che si posiziona tra la E-Hybrid da 470 CV e la Turbo E-Hybrid da 739 CV e che sarà consegnata a partire dalla primavera del 2024.

3.0 V6 ibrido plug-in da 519 CV

La Porsche Cayenne S E-Hybrid sfrutta il motore 3.0 V6 turbo benzina da 353 CV abbinato al motore elettrico da 177 CV. Assieme i due propulsori sviluppano 519 CV e 750 Nm e permettono alla Cayenne S E-Hybrid di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi.

Porsche Cayenne S E-Hybrid (2023), la vista laterale

Nella dotazione di serie della nuova Cayenne ibrida plug-in sono incluse le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di regolazione dell'assetto e dell'altezza, oltre alla batteria di trazione da 25,9 kWh. Il caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW permette di "fare il pieno" elettrico alla Porsche in due ore e mezza.

Porsche Cayenne S E-Hybrid (2023), la vista posteriore

In più la Cayenne S E-Hybrid propone cerchi da 20" Cayenne S, cornici dei finestrini cromate (nere sulla Coupé) e due terminali di scarico doppi in acciaio inox spazzolato. Non mancano poi i fari Matrix Design LED con abbaglianti adattivi e l'assistente al cambio corsia.

Le dotazioni di serie e i prezzi

Dentro troviamo invece i sedili anteriori comfort elettrici a 8 vie, il Pacchetto Sport Chrono, il Comfort Access keyless e i pedali in acciaio inox. Opzionale è invece il secondo schermo in plancia sul lato passeggero e l'Air Quality System (ionizzatore con sensore di polveri sottili con visualizzazione sul display centrale e ricircolo automatico).

Porsche Cayenne S E-Hybrid (2023), gli interni

I prezzi italiani della Porsche Cayenne S E-Hybrid non sono stati ancora ufficializzati, ma negli Stati Uniti si parte dai 99.100 dollari per la versione SUV e dai 104.000 dollari per la Coupé.