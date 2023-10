La promozione di ottobre di Dacia, da qualche mese firmata Mobilize, riguarda il classico finanziamento con mini rate e maxi rata finale, agevolato dai bassi importi e dai tassi ridotti: l’esempio del mese riguarda la Duster con alimentazione a GPL.

La Dacia Duster in allestimento Expression, a trazione anteriore e con il TCe da 100 CV, costa 19.400 euro; con un anticipo di 4.930 euro, si pagano quindi 36 rate mensili da 168,72 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,97%).

Al termine c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, di 12.222 euro; in caso di restituzione o sostituzione, la soglia da non superare è di 30.000 km, mentre il costo esubero è pari a 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Tanti i servizi inclusi: in questo esempio, un pack service con tre anni di protezione auto e un anno di driver insurance, manutenzione ordinaria per tre anni e GAP insurance per la protezione in caso di furto o distruzione per danno totale, con un rimborso fino a 20.000 euro.

Vantaggi

Il listino inferiore ai 20.000 euro della Duster a GPL è già un punto di partenza interessante, per permettere a Dacia un finanziamento senza rottamazione ocon importi contenuti, a cominciare dalla rata mensile di circa 170 euro, spese incluse.

In questa rata, sono inclusi molti servizi, quasi come in una formula di noleggio a lungo termine, e i tassi di interesse sono tra i più bassi del periodo.

Svantaggi

A differenza di altre formule, c’è un anticipo da versare e formalmente non ci sono sconti, né sul listino iniziale nè su alcune rate.

In sintesi