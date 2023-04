Tra i modelli che, ormai da anni, sono sulla cresta dell'onda se si parla di vendite, c'è sicuramente la Dacia Duster. Il SUV compatto ha saputo intercettare i gusti di una clientela attenta alla sostanza e alla concretezza che cerca, su tutto, versatilità e contenuti al giusto prezzo.

Nella gamma Duster ci sono varie motorizzazioni, dal benzina al GPL e, presto, anche una variante ibrida. Questa volta però mi sono concentrato sul 1.5 diesel da 115 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti e alla trazione integrale inseribile, per scoprire quanto consuma davvero in città, in extraurbano e in autostrada. Potete scoprire i risultati nel video oppure alla fine di questo articolo.

Dacia Duster diesel, le caratteristiche tecniche

La Dacia Duster diesel della prova è mossa da un motore 1.5 da 115 CV e 260 Nm a partire da 1.750 giri. La velocità di punta è di 175 km/h mentre lo 0-100 km/h si fa in 10,2".

Le prime due marce del manuale a sei rapporti sono corte e, dunque, utili per i terreni impervi visto che non sono presenti delle marce ridotte. Nonostante questo, la Duster può essere interessante per chi vuole affrontare ogni tipo di terreno grazie grazie alla trazione integrale inseribile manualmente: col rotore sul tunnel posso scegliere se bloccare la trazione sulle sole ruote anteriori, al contrario passare al 4x4 permanente oppure lasciar fare al sistema che gestisce la ripartizione a seconda dell’aderenza.

Il motore si dimostra elastico e ben sfruttabile, peccato per la sua voce sempre piuttosto presente in abitacolo data la scarsa insonorizzazione. Con la modalità di guida Eco si ottimizza l’efficienza intervenendo sulla risposta dell’erogazione. Gli pneumatici dell'auto in prova, infine, sono i Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 - 215/60 R17.

Dacia Duster diesel, i prezzi

Prima di venire ai risultati ottenuti attraverso il computer di bordo, ecco com'è articolato il listino della Dacia Duster diesel.

Nell'allestimento d'ingresso Essential, il 1.5 diesel è abbinato esclusivamente alla trazione anteriore: il prezzo base è di 19.500 euro. Al top della gamma, invece, l'allestimento Extreme, che può arrivare a 24.750 euro. La trazione integrale costa 2.200 euro. Ecco il listino completo:

Versione Prezzo Essential 4X2 1.5 Blue dCi 115 CV 19.500 euro Expression 4X2 1.5 Blue dCi 115 CV 20.400 euro Expression 4X4 1.5 Blue dCi 115 CV 22.600 euro Journey 4X2 1.5 Blue dCi 115 CV 21.700 euro Journey 4X4 1.5 Blue dCi 115 CV 23.900 euro Journey Up 4X2 1.5 Blue dCi 115 CV 22.200 euro Extreme 4X2 1.5 Blue dCi 115 CV 22.550 euro Extreme 4X4 1.5 Blue dCi 115 CV 24.750 euro

Dacia Duster diesel, i consumi

Come anticipato, ho provato la Dacia Duster diesel su tre tipi di scenari. In città, dove ho apprezzato l'ottima manovrabilità e gli ingombri ben gestibili, grazie anche alle telecamere perimetrali, ho guidato per circa 40 km e ottenuto un consumo medio di 5,5 l/100 km, cioè 18,2 km/l.

In autostrada, cercando di mantenermi sempre costante sui 130 km/h (gallerie e cantieri permettendo) ho percorso 80 km e ho ottenuto un consumo medio di 5,9 l/100 km, cioè circa 17 km/l.

In extraurbano, dove ho fatto altri 80 km, ho ottenuto infine un consumo medio di 4,5 l/100 km, e dunque 22,2 km/l.

La media generale della mia giornata di prova, perciò, è 5,3 l/100km, cioè 18,8 km/l.