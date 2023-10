Anche in ottobre Hyundai prosegue con l’offerta del Voucher permuta o rottamazione, esteso a gran parte della gamma con varie motorizzazioni: ad esempio, sulla Santa Fe con il 1.6 PHEV da 230 CV.

Sono infatti pari a 4.200 euro i vantaggi sul listino di una Hyundai Santa Fe XClass ibrida plug-in: 2.300 derivano dall’adesione al finanziamento Hyundai Plus, mentre 1.900 si ottengono scaricando dal sito il Voucher dedicato, valido in caso di permuta o rottamazione.

Quindi, dai 62.100 euro iniziali, si scende fino a 57.900 euro, versando poi un anticipo di 16.070 euro e 36 rate mensili da 498,86 euro (TAN 7,45%, TAEG 8,38%).

La rata finale di 32.913 euro, che è anche valore futuro garantito, non cambia se non si superano i 45.000 km, altrimenti c’è un costo esubero di 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Il Voucher Hyundai è sempre una garanzia: con un’auto da rottamare o da dare in permuta, consente di ottenere sconti interessanti, fino a 4.200 euro per una Santa Fe ibrida plug-in. La rata si mantiene di poco superiore ai 500 euro, in linea con il costo della vettura.

Svantaggi

Non ci sono servizi aggiuntivi inclusi nella rata, se non quelli presenti su tutte le Hyundai, come la garanzia di 5 anni a chilometri illimitati. Il prossimo anno arriverà il nuovo modello.

In sintesi