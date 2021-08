La gamma della Hyundai Santa Fe si completa con l’ibrida plug-in. Dopo le versioni diesel e full hybrid, ecco la versione che permette di percorrere fino a 58 km in modalità solo elettrica. Dotata di un equipaggiamento esclusivo e completo, ha un unico allestimento e prezzi che partono da 61.000 euro.

Ibrida e con trazione integrale “intelligente”

A livello estetico, la plug-in conserva lo stile muscoloso e robusto delle altre varianti. La vera novità, quindi, è "sotto pelle" con un powertrain ereditato dalla “sorella” Tucson. Esso si compone di un motore a benzina 1.6 T-GDi Smartstream e di un’unità elettrica da 66,9 kW alimentata da una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh.

Lavorando all’unisono i due propulsori sprigionano complessivamente 265 CV e 350 Nm di coppia. Se si sceglie la modalità solo elettrica, invece, si possono percorrere fino a 58 km ad emissioni zero.

Il cambio automatico a sei rapporti è abbinato alla trazione integrale con tecnologia 4WD HTRAC che distribuisce in modo variabile e ottimale la potenza tra i due assi in base alle condizioni della strada. A tal proposito, la Hyundai può contare sul Terrain Mode, il selettore che permette di scegliere varie modalità di guida adattando l’assetto della vettura.

Dotata di un caricatore di bordo da 7,2 kW, la Santa Fe può essere ricaricata attraverso una colonnina o una wallbox domestica.

Interni e tecnologia

Gli interni mantengono la spaziosità delle versioni full hybrid e diesel della Hyundai. Si hanno sempre a disposizione 7 posti e una strumentazione tecnologica corredata dal Cluster Supervision digitale da 12,3” e il sistema d’infotainment con touchscreen da 10,25”. Quest’ultimo integra la retrocamera, Apple CarPlay, Android Auto e le funzionalità dell’app Bluelink.

Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida, si può fare affidamento al Remote Smart Parking Assist, che permette all’auto di parcheggiarsi da sola in determinate situazioni, e all’Highway Driving Assist.

In questo caso, la Santa Fe si mantiene al centro della corsia adattando la velocità di marcia anche in base ai dati di navigazione e al traffico. Presente anche il Blind-Spot View Monitor che proietta sul quadro strumenti la visuale dell’angolo cieco dello specchietto retrovisore.

L’allestimento XClass e l’offerta

La Santa Fe Plug-In Hybrid è disponibile nell’unico allestimento XClass che include anche fari full LED, cerchi in lega da 19”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle, sedili anteriori ventilati e riscaldati e sedili posteriori riscaldati.

La Hyundai è proposta con uno sconto di 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato da almeno 10 anni. Così il prezzo di partenza scende a 52.000 euro. Si può anche scegliere il finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% - TAEG 3,66%) che comprende un anticipo di 19.250 euro, quote da 369 euro per 36 mesi e polizza furto e incendio.

Al termine dei tre anni, il cliente è libero di tenere l’auto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello Hyundai.

Come tutte le auto della gamma, anche la Santa Fe dispone di una garanzia di 5 anni a km illimitati e di 8 anni/160 mila km per la batteria ad alta tensione.