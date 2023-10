Chi si ricorda la Toyota Celica? La sportiva giapponese ha conosciuto un discreto successo anche dalle nostre parti, soprattutto tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’00. Forme affilate, un prezzo di listino relativamente accessibile e un’innata predisposizione per il tuning: questi i suoi punti forti.

A distanza di quasi 20 anni dal ritiro sul mercato, Toyota sembra pronta ad annunciarne il ritorno.

“Sponsorizzata” ai piani alti

In un articolo pubblicato sul Toyota Times, l’ex ceo Akio Toyoda ha ammesso di aver fatto richiesta al management del marchio di far rivivere la Celica. Tra l’altro, Toyoda non è il primo a citare un possibile ritorno di questo modello, dato che già ad inizio anno il nuovo presidente Tsuneji Sato aveva dichiarato che avrebbe “gradito una nuova generazione”.

Toyota Celica (T23, 1999-2005)

Di per sé, la Celica s’inserirebbe bene nella gamma di modelli di Toyota, soprattutto nella famiglia Gazoo Racing. Attualmente, infatti, nel mondo sono disponibili GR 86, GR Yaris, GR Corolla e GR Supra e presto potrebbe aggiungersi una Prius. A ciò si aggiunge che il SUV di lusso Century è stato già mostrato con un badge GR.

Gli indizi

Volendo fare 2+2, nel 2021 Toyota aveva mostrato la Sports EV, un concept elettrico a due posti che, secondo i primi rumors, avrebbe anticipato il ritorno della MR2. A ciò si aggiunge il fatto che da tempo la Casa nipponica sta sviluppando un cambio manuale per le elettriche sportive.

Toyota Sports EV

Che siano tutti indizi per un possibile ritorno della Celica? Difficile da dire. Per il momento, non ci sono teaser che possano darci una conferma, così come non ci sono rumors sul possibile powertrain o se la Celica sarà elettrica o termica. Non resta che attendere sviluppi dal Giappone.