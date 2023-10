Si accendono i motori in vista dell’Italian Speed Festival. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita questo speciale evento dedicato a tutti gli appassionati di motori. In programma ci sono diversi eventi interessanti come la finale del campionato di Alfa Revival Cup, la Youngtimer Cup e i Track Day della Cavallino Classic Cup.

Non solo: il paddock sarà aperto a tutti e sarà possibile portare in pista anche la propria auto per divertirsi sul circuito romagnolo.

Le iniziative

Organizzato da Canossa Events, l’evento è pensato per coinvolgere gli appassionati a 360 gradi, da chi desidera mettersi alla prova tra i cordoli a chi vuole assistere da spettatore alle varie gare in programma.

Il Misano World Circuit è la sede dell'Italian Speed Festival

Come detto, c’è la possibilità di portare in pista la propria vettura, che sia un modello sportivo, stradale o da collezione. Nelle due giornate sono in programma serie di slot da 25’ alle quali potersi prenotare. Il pubblico può anche prenotare gli Hot Laps a bordo della Dallara Stradale, ossia due giri di circuito al fianco di un driver professionista.

Il paddock per tutti

Grazie all’Open Paddock, il pubblico può accedere gratuitamente alle tribune e al paddock stesso, per vivere da vicino l’esperienza delle varie competizioni.

Italian Speed Festival 2023

Sempre nel paddock vengono le esposte le Ferrari dei partecipanti della Cavallino Classic Cup, col pubblico che può decretare la propria preferita con una speciale tecnica di votazione. A votazione conclusa, infatti, viene estratto un nome e il fortunato vince una sessione di Hot Laps con la Dallara Stradale.

Due specifiche aree del paddock ospitano auto classiche e da collezione di ogni marca nell’Esposizione d’Eleganza 2023. A conclusione dell’evento, queste auto sono protagonista con una parata in pista.

Infine, non manca lo street food, con una rassegna dei più classici cibi della riviera romagnola.

Per maggiori informazioni e per partecipare è possibile inviare una mail a italianspeedfestival@canossa.com.