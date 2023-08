Il Milano Monza Motor Show tornerà anche nel 2024. Non che ci fossero dubbi, anzi, ora ci sono anche le date in cui si svolgerà la kermesse all'aperto dedicata al mondo delle auto. L'edizione 2024 andrà in scena tra il 28 e il 30 giugno, ancora una volta all'Autodromo Nazionale di Monza.

Come nel 2023 infatti Milano ospiterà solo qualche auto in esposizione all'ombra del Duomo, mentre il fulcro sarà tra paddock e circuito del comune brianzolo.

Squadra che vince

Naturalmente è ancora presto per conoscere il programma nel dettaglio, così come la lista delle novità auto presenti al Milano Monza Motor Show 2024. Sappiamo però che il programma ricalcherà quello della passata edizione - che ha visto partecipare circa 60.000 persone - tra anteprime nazionali e internazionali di auto pronte ad arrivare nelle concessionarie, supercar da sogno e attività dinamiche in pista.

L'asfalto dell'Autodromo di Monza vedrà infatti sfrecciare alcune delle sportive più desiderate del pianeta assieme alle monoposto della Indy Autonomous Challenge, campionato dedicato ad auto a guida autonoma ingegnerizzate da alcune delle università più importanti del mondo.

Ci sarà spazio anche per i test drive, per provare in prima persona auto termiche, ibride ed elettriche.

Milano Monza Motor Show 2024: le informazioni

Date: dal 28 al 30 giugno

Dove: Autodromo Nazionale di Monza

Biglietti: gratuiti

Il programma: esposizione novità auto e moto, test drive, track day, parate in pista

