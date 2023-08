Il rientro dalle vacanze estive è per molti un momento di svolta, anche per coloro che iniziano a informarsi per cambiare macchina o semplicemente vogliono "rituffarsi" nella propria passione per l'auto.

In questa ultima parte dell'anno non mancano le occasioni per una "full immersion" tra i nuovi modelli in arrivo, le anteprime mondiali, i saloni dell'auto e gli eventi dedicati a questo settore che sta vivendo un intenso periodo di trasformazione, a cavallo tra elettrico e termico.

Addio saloni classici e più attenzione alla mobilità del futuro

Anche i saloni stanno cambiando, sono sempre di meno e alla classica formula dell'esposizione statica preferiscono di solito eventi ibridi che uniscono pochi stand a molti test drive, convegni, incontri ed esempi di nuova mobilità alternativa all'auto.

Alcuni di questi saloni dell'auto sono vicini e facili da visitare, altri più lontani, ma per chi fosse intenzionato a non perdersi nemmeno un'occasione vi offriamo il calendario completo degli eventi fino alla fine del 2023, con info utili per la visita.

Ecco, quindi, tutto quello che c'è da sapere per seguire o per partecipare agli eventi previsti nel 2023:

Salone di Monaco (5-10 settembre 2023)

Il Salone di Monaco è l'evento internazionale che dal 2021 ha preso il posto del Salone di Francoforte per diventare il punto di riferimento per tutta l'industria tedesca dell'auto, ma anche della mobilità in generale.

L'edizione 2023 dell'IAA Mobility - questo il nome ufficiale del salone - è in programma dal 5 al 10 settembre. Trattandosi di un salone diffuso nelle vie e nelle piazze della città bavarese, il Salone di Monaco è ad accesso libero e gratuito, mentre i biglietti sono a pagamento per chi vuole assistere alle numerose conferenze e incontri previsti durate i sei giorni dell'evento.

Per visitare l'IAA Mobility 2023 dall'Italia è abbastanza rapido e comodo arrivare anche in auto (in particolare dall'Italia del Nord), mentre l'aereo, il treno e l'autobus restano alternative molto valide.

Quando 5-10 settembre 2023 Dove Monaco di Baviera (Germania) Sito ufficiale https://www.iaa-mobility.com/en Prezzo del biglietto Accesso libero

Salone di Detroit (13-24 settembre 2023)

Il Salone di Detroit ha forse perso un po' di quel prestigio che aveva fino ad alcuni anni fa l'evento nella capitale americana dell'auto, ma il NAIAS 2023, in programma dal 13 al 24 settembre, resta un appuntamento importante, almeno per le novità in arrivo dagli USA.

Ford, General Motors e Stellantis sono presenti all'edizione di quest'anno è già questo garantisce un'esposizione di livello internazionale. Per visitare il NAIAS 2023 dall'Italia l'unico modo è utilizzare l'aereo.

Quando 13-24 settembre 2023 Dove Detroit (USA) Sito ufficiale https://naias.com/ Prezzo del biglietto

20 dollari (circa 18,50 euro)

Salone di Ginevra Qatar (5-14 ottobre 2023)

Il Salone di Ginevra si sdoppia e in attesa del ritorno dell'evento elvetico a marzo 2024 propone il GIMS Qatar 2023, in programma dal 5 al 14 ottobre a a Doha, in concomitanza col GP del Qatar di Formula 1.

Auto sportive, di lusso, esotiche e storiche sono il centro dell'esibizione nell'emirato arabo chiamata anche "Ultimate Festival of Automotive Excellence". Per andare in Qatar l'aereo è ovviamente l'unica opzione pratica ed esistono dei pacchetti che includono nel prezzo volo, biglietto e pernottamento in hotel.

Quando 5-14 ottobre 2023 Dove Doha (Qatar) Sito ufficiale https://genevamotorshow.com/qatar-2023/ Prezzo del biglietto

N.D.

Auto e Moto D'Epoca Bologna (26-29 ottobre 2023)

Auto e Moto d'Epoca è il più grande salone italiano dedicato a vetture e moto storiche e per l'edizione 2023 si sposta da Padova a Bologna per accogliere i visitatori dal 13 al 24 settembre nei padiglioni della Fiera di Bologna.

L'evento motoristico con quarant'anni di storia è il punto di incontro di appassionati e collezionisti di storiche e "youngtimer", ma anche di cchi cerca ricambi, automobilia e mostre tematiche sempre interessanti. Lo svolgimento a Bolognafiere rende facile raggiungere Auto e Moto d'Epoca da ogni parte d'Italia, sia in auto che in bus e treno, oltre che in aereo per chi arriva da più lontano.

Quando 26-29 ottobre 2023 Dove Bologna Sito ufficiale https://autoemotodepoca.com/ Prezzo del biglietto Da 25 a 30 euro a seconda dei giorni

(50 euro per l'anteprima di giovedì 26 settembre)

Salone di Tokyo (26 ottobre-5 novembre 2023)

Per l'edizione 2023 il Salone di Tokyo cambia nome e forma e diventa il Japan Mobility Show, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre 2023 e già promette ai visitatori di poter esplorare la mobilità del futuro.

Quello che era lo show dei prototipi futuribili e a volte un po' troppo fantasiosi vuole mostrare la città di Tokyo di domani e le tante possibilità di movimento offerte dai nuovi mezzi di mobilità , auto compresa. L'aereo è l'unica opzione per andare in Giappone.

Quando 26 ottobre-5 novembre 2023 Dove Tokyo (Giappone) Sito ufficiale https://www.japan-mobility-show.com/en/ Prezzo del biglietto Circa 12,68 euro

Milano AutoClassica (17-19 novembre 2023)

Milano AutoClassica è un altro importante appuntamento con il mondo dell'auto d'epoca e l'edizione di quest'anno si tiene dal 17 al 19 novembre 2023 alla Fiera Milano Rho.

Mostre scambio, ricambi e aste di vetture storiche sono appuntamenti immancabili per gli appassionati che si incontrano anche con club e registri. Facile da raggiungere con i mezzi pubblici e privati.

Quando 17-19 novembre 2023 Dove Milano Sito ufficiale https://www.milanoautoclassica.com/ Prezzo del biglietto 25 euro

Salone di Canton (17-26 novembre 2023)

Il Salone di Canton, noto in patria come Guangzhou International Automobile Exhibition, non è forse l'evento più famoso e atteso dell'anno, ma la potenza dell'industria cinese dell'auto l'ha reso un palcoscenico importante per i marchi locali e anche per le anteprime mondiali di brand occidentali.

L'edizione 2023 è in programma dal 17 al 26 novembre, proprio in contemporanea con il Salone di Los Angeles che potrebbe condividere con la kermesse cinese alcune presentazioni importanti.

Quando 17-26 novembre 2023 Dove Guangzhou (Cina) Sito ufficiale https://www.autoguangzhou.com.cn/#/ Prezzo del biglietto N.D.

Salone di Los Angeles (17-26 novembre 2023)

L'evento che chiude l'anno per l'auto è tradizionalmente il Salone di Los Angeles, già proiettato verso l'anno nuovo e le nuova tendenz. Dal 17 al 26 novembre 2023 lo show californiano prepara una serie di novità nel campo delle auto sportive e lussuose.