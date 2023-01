La prossima edizione del Salone di Ginevra traslocherà in Qatar. Lo avevamo anticipato a ottobre e oggi sono state divulgate dall'organizzazione le prime informazioni sul format, senza però dare la notizia più attesa e importante: quali case auto ci saranno.

Intanto iniziamo col dire che il Salone si svolgerà a Doha dal 5 al 14 ottobre 2023 - negli stessi giorni dal Gran Premio di Formula 1 - e si chiamerà Ultimate Festival of Automotive Excellence. Si tratta chiaramente di un evento molto importante, almeno sulla carta, a cui il Paese tiene molto anche viste le polemiche riguardo i Mondiali di Calcio (che si sono tenuti alla fine del 2022) e il successivo Qatargate.

Il nuovo format e le novità

La kermesse promette di essere di dimensioni molto più grandi rispetto ai Saloni europei. Oltre alla classica esposizione dei nuovi prodotti nei padiglioni, in Qatar ci sarà la possibilità di provare dinamicamente le auto (in strada, in pista e in fuoristrada, sulle dune del deserto). Una caratteristica, quest'ultima, unica nel suo genere. Si tratterà quindi di un evento dinamico oltre che statico.

L'organizzazione già prevede oltre 200.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, senza contare le persone che seguiranno in loco la Formula 1, ma come dicevamo non elenca le Case auto presenti. Il CEO di GIMS, Sandro Mesquita, ha annunciato in una nota che molti marchi sarebbero già molto interessati alla partecipazione, anche per intercettare nuovi clienti nel Paese.

Le polemiche

Come anticipato, l'annuncio del Salone in Qatar arriva in un momento molto delicato per la politica estera. Dopo le polemiche conseguenti al Mondiale di Calcio 2022, un altro tema importante è quello del Qatargate, lo scandalo politico della Commissione Europea iniziato nel luglio 2022 e ancora in corso, che fino a oggi ha portato all'arresto degli ex Eurodeputati Eva Kaili e Antonio Panzeri. Continuate a seguirci per saperne di più.