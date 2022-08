Fine Febbraio 2020: nelle redazioni di tutto il mondo rimbalzava una domanda "Andremo al Salone di Ginevra oppure no?" A 2 giorni dalla partenza ecco arrivare la risposta: no, tutto cancellato a causa dell'esplosione della pandemia di Covid. Appuntamento quindi al 2021, sperando in una sorte migliore.

Tutti sappiamo com'è andata, con eventi mondiali continuamente cancellati e il GIMS (acronimo di Geneva International Motor Show) continuamente rimandato all'anno successivo. Il 2023 sembrava l'anno buono per la ripresa, con tanto di comunicato e date ufficiali. Niente da fare però, il 18 agosto ecco arrivare il nuovo comunicato ufficiale: il Salone di Ginevra 2023 non si farà. Anzi si, ma non sarà a Ginevra.

Al posto della Svizzera tutto si sposterà in Qatar, più precisamente a Doha (la capitale) in un periodo del tutto nuovo per la (ex) kermesse elvetica: novembre. Un trasloco di quasi 4.700 km in linea d'aria (un ipotetico viaggio in auto farebbe percorrere circa 5.900 km) che a qualcuno potrebbe sembrare assurdo, ma a ben guardare ha più di un senso.

Rischi e opportunità

"In questi tempi incerti, molti marchi non sono in grado di impegnarsi a partecipare a una fiera in Europa in inverno. Dopo aver valutato tutti gli elementi, è diventato chiaro alla fondazione che il Salone 2023 non potrà svolgersi a Ginevra come previsto" aveva detto Sandro Mesquita, CEO del Gims, in occasione della conferenza stampa nella quale è stato comunicato l'annullamento del Salone di Ginevra 2023.

Una situazione che dopo la pandemia è andata ancora più complicandosi, tra crisi dei chip, mancanza di materie prime e la guerra in Ucraina, a picchiare chiodi su chiodi sulla bara dei saloni dell'auto, legati a format ormai datati e che stanno provando a ripensarsi sia come tipo di evento, sia come location, puntando maggiormente su luoghi esotici e "diversi" dalle classiche città come Ginevra e non solo.

C'è poi sicuramente anche l'aspirazione del Qatar a diventare sempre più centrale per gli appuntamenti di risonanza globale - l'emirato ospiterà i Mondiali di calcio 2022 in programma dal 21 novembre al 17 dicembre 2022.

Il programma

Durante la conferenza di oggi gli organizzatori non hanno parlato di date - si sa solo che il GIMS di Doha si terrà a novembre 2023 - né sono entrati nei dettagli di cosa si potrà vedere e soprattutto fare. Di certo ci sarà una classica parte di esposizione di novità, tra le mura del centro congressi ed esposizioni di Doha, affiancata - come sempre più spesso avviene - dalla possibilità di effettuare test drive in prima persona.

In questo frangente il Qatar può mettere sul piatto un palcoscenico affascinante come il Circuito di Lusail, da anni teatro del Motomondiale e inserito nel calendario 2021 della Formula 1, in attesa di tornarci nel 2023.

Ecco quindi un altro motivo per il quale il trasloco da Ginevra in Medioriente può giovare al Salone: gli spazi e le opportunità che la città svizzera non possiede.