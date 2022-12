Il 2022 ha segnato un anno di ripartenza per tutto il mondo dell’auto. Messo alle spalle il difficile periodo della pandemia e delle restrizioni per i viaggi internazionali, milioni di appassionati sono potuti tornare ad ammirare da vicino bolidi di ogni età e potenza, dalle auto storiche ai concept più futuristici.

Sull’onda dell’entusiasmo, tanti organizzatori hanno già iniziato i preparativi per il 2023 puntando sempre di più sul coinvolgimento del pubblico.

Ecco, quindi, tutto quello che c'è da sapere per seguire o per partecipare agli eventi previsti nel 2023:

CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2023)

Nel mondo dell’auto, il calendario degli eventi è quasi sempre aperto dal CES di Las Vegas, la fiera dedicata all’elettronica di consumo che negli ultimi anni ha visto una presenza sempre maggiore delle quattro ruote.

La digitalizzazione e l’automazione, infatti, fanno ormai parte di ogni veicolo e in Nevada tanti costruttori espongono concept e soluzioni hi-tech per il futuro.

Quando 5-8 gennaio 2023 Dove Las Vegas Sito ufficiale https://www.ces.tech/

Tokyo Auto Salon (13-15 gennaio 2023)

Come ogni anno, al Salone di Tokyo sono previste tante novità dedicate alle auto da competizione e al tuning. Nei padiglioni della Makuhari Messe di Chiba si possono vedere centinaia di auto modificate e trasformate, soprattutto giapponesi, davvero uniche al mondo.

Quando 13-15 gennaio 2023 Dove Tokyo Sito ufficiale https://www.tokyoautosalon.jp/

Washington D.C. Auto Show (20-29 gennaio 2023)

Il Walter E. Washington Convention Center della capitale americana è la sede ideale per conoscere in anteprima alcuni dei modelli più recenti lanciati sul mercato. Nei 70 mila metri quadri di esposizione è possibile trovare le ultime novità dai brand americani, espositori privati e tantissime auto d’epoca.

Naturalmente, anche negli USA non manca un occhio alle vetture elettriche, con approfondimenti, test-drive e aree dedicate per conoscere da vicino tutti i modelli a emissioni zero.

Quando 20-29 gennaio 2023 Dove Washington D.C. Sito ufficiale https://www.washingtonautoshow.com/

Rally Montecarlo Historique (24 gennaio-1 febbraio 2023)

Dopo aver toccato Milano nell’edizione 2022, nel 2023 il rally dedicato alle auto classiche tocca principalmente località come Bad Hambourg, Torino e Reims.

Il rally vero e proprio si disputa tra sabato 29 gennaio e mercoledì 1° febbraio con una serie di tappe mozzafiato sulle colline e sulle Alpi francesi.

Quando 24 gennaio-1 febbraio 2023 Dove Italia, Francia e Germania Sito ufficiale https://acm.mc/en/edition/25e-rallye-montecarlo-historique/

Retromobile Parigi (1-5 febbraio 2023)

La rassegna parigina si tiene al Porte de Versailles Exhibition Centre ed è una delle più importanti in Europa tra quelle dedicate alle auto classiche.

Oltre a originali esposizioni che spesso mettono insieme modelli del passato e del presente, a Retromobile si possono trovare pezzi di ricambio, auto restaurate e tanti accessori ufficiali o prodotti da aziende specializzate.

Insieme ai costruttori, sono presenti anche club privati provenienti da tutta Europa.

Quando 1-5 febbraio 2023 Dove Parigi Sito ufficiale https://www.retromobile.com/

Automotoretrò Torino (9-12 febbraio 2023)

La kermesse dedicata al motorismo storico torna a disputarsi in pieno febbraio tra i padiglioni del Lingotto Fiere di Torino. Protagonisti sono ancora una volta tanti modelli storici Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Mercedes, Porsche e BMW, oltre ad alcune rappresentanti del mondo delle due ruote, tra cui Ducati, Moto Guzzi e Lambretta.

Quando 9-12 febbraio 2023 Dove Torino Sito ufficiale https://www.automotoretro.it/

Chicago Auto Show (11-20 febbraio 2023)

La città del vento ospita uno degli appuntamenti più importanti di tutti gli Stati Uniti. A Chicago vengono esposte le ultime novità dei marchi americani e concept avveniristici, molti dei quali elettrici o con alimentazioni alternative. Per tutta la durata del Salone non mancano eventi speciali, conferenze e test-drive dedicati.

Quando 11-20 febbraio 2023 Dove Chicago Sito ufficiale https://www.chicagoautoshow.com/default.html

The ICE St. Moritz (25 febbraio 2023)

Il Concorso d’Eleganza torna a disputarsi anche nel 2023 nella magnifica cornice della località alpina svizzera di St. Moritz.

Auto classiche di ogni epoca sfilano sulla neve e sul lago ghiacciato per conquistare il cuore dei giudici e per impressionare i numerosi appassionati e curiosi presenti durante l’evento.

Quando 25 febbraio 2023 Dove St. Moritz Sito ufficiale https://theicestmoritz.ch/

Retroclassic Stoccarda (23-26 marzo 2023)

Sempre a proposito di modelli d’epoca, al Centro Congressi di Stoccarda si possono vedere dal vivo centinaia di auto di ogni età esposte dai costruttori, da officine specializzate o dagli stessi proprietari.

Nei 140 mila metri quadri della struttura sono presenti anche tanti spazi dedicati ai club, alle associazioni, all’oggettistica da collezione e ai pezzi di ricambio.

Quando 23-26 marzo 2023 Dove Stoccarda Sito ufficiale https://www.retro-classics.de/en/

Salone New York (7-16 aprile 2023)

L’Auto Show di New York è un appuntamento da segnare in rosso sul calendario globale dell’auto. La fiera newyorkese è spesso sede di anteprime assolute, tra concept elettrici e nuove hypercar pensate sia per il mercato nordamericano sia per quello europeo.

General Motors, Ford, Toyota, Nissan e Stellantis sono tra i marchi previsti per la prossima edizione.

Quando 7-16 aprile 2023 Dove New York Sito ufficiale https://autoshowny.com/

Techno Classica Essen (12-16 aprile 2023)

Gli otto padiglioni della fiera tedesca ospitano più di 2.700 tra espositori, saloni, rivenditori e personaggi legati al mondo dell’auto classica. Oltre alle centinaia di vetture esposte, sono in programma numerose iniziative per celebrare anniversari e storia dei modelli più iconici.

L’evento più importante del weekend è il Concorso d’Eleganza di Essen che vede premiate le auto più prestigiose in diverse categorie.

Quando 12-16 aprile 2023 Dove Essen Sito ufficiale http://www.siha.de/tce_uk.php?m=1&ms=1

Concorso d'Eleganza Villa d'Este (19-21 maggio 2023)

Il Lago di Como fa da sfondo a una delle rassegne più glamour del mondo dell’auto. Il Grand Hotel Villa d’Este ospita gli esemplari più esclusivi del pianeta, da rari modelli storici fino alle fuori serie e ai concept più moderni.

Nell'edizione 2023 sono presenti alcune delle auto che hanno scritto la storia della 24 Ore di Le Mans. Si celebrano anche i 75 anni di Porsche, con alcuni dei modelli più iconici della Casa di Stoccarda.

Proprio durante il Concorso d’Eleganza (organizzato da BMW Italia) sono state presentate le Rolls-Royce più lussuose e costose della storia della famiglia Boat Tail.

Quando 19-21 maggio 2023 Dove Cernobbio Sito ufficiale https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/

1000 Miglia (13-17 giugno 2023)

L'edizione 2023 partirà con diversi eventi e manifestazioni a Brescia nel corso della domenica e del lunedì, prima della partenza vera e propria martedì 13. La vera novità, però, sarà il percorso che dai precedenti 1.600 km toccherà i 2.180 km, passando anche per Milano, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la Città di San Marino e il Piemonte, con tappe inedite a Alessandria, Asti, Vercelli e Novara.

Quando 13-17 giugno 2023 Dove Brescia Sito ufficiale https://1000miglia.it/

Milano Monza Motor Show (15-18 giugno 2023)

Le vie di Milano si animano con supercar, concept e one-off da non perdere. L’evento all’aperto coinvolge decine di Case automobilistiche ed è aperto al pubblico, con la possibilità di vedere di persona tutti gli ultimi modelli lanciati sul mercato.

Insieme alle esposizioni, il programma si completa con talk, tavole rotonde ed eventi sul tema della mobilità.

Quando 15-18 giugno 2023 Dove Milano e Autodromo di Monza Sito ufficiale https://www.milanomonza.com/

Goodwood Festival of Speed (22-26 giugno 2023)

La cornice del parco di Duca di Richmond ospita un appuntamento che da sempre raccoglie centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo. Oltre a raduni ed esposizioni, il piatto forte della manifestazione è la scalata di 1,9 km che viene affrontata ogni anno da supercar, hypercar, concept e auto storiche.

Inoltre, spesso il Goodwood Festival of Speed è scelto dalle Case per mostrare in anteprima i nuovi modelli in arrivo nelle concessionarie.

Quando 22-26 giugno 2023 Dove Goodwood Sito ufficiale https://www.goodwood.com/motorsport/festival-of-speed/

Formula E, E-Prix Roma (15-16 luglio 2023)

Le monoposto elettriche tornano nella Capitale in uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione della Formula E. Spostata dalla primavera all’estate, la tappa italiana si prospetta ancora una volta ricca di colpi di scena e di partecipazione del pubblico.

Nell’edizione 2022 si è imposto l’australiano Mitch Evans alla guida della Jaguar TCS Racing davanti a Robin Frijns (Envision Racing) e Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ).

Quando 15-16 luglio 2023 Dove Roma Sito ufficiale https://www.fiaformulae.com/en/championship/race-calendar/2021-2022/rome

Pebble Beach (20 agosto 2023)

È l’evento più importante della Monterey Car Week, nonché uno dei Concorsi d’Eleganza più importanti al mondo. La 72esima edizione si tiene sempre al Pebble Beach Golf Links, in California, dove centinaia di auto d’epoca dal valore inestimabile concorrono per i riconoscimenti previsti nelle varie categorie.

Oltre al Concorso, durante il weekend sono spesso previste aste esclusive e presentazioni di concept e nuovi modelli come successo nel 2022, ad esempio, con la Bugatti Mistral, l’ultima hypercar a montare il motore W16.

Nell’edizione 2022 ha trionfato la Duesenberg Sports Torpedo del 1932, il cui sviluppo fu seguito anche dal piacentino Giuseppe Figoni.

Quando 20 agosto 2023 Dove Monterey Sito ufficiale https://pebblebeachconcours.net/

IAA Mobility (5-10 settembre 2023)

A due anni di distanza dall'edizione 2021 che ha accolto oltre 400.000 visitatori, ritorna la rassegna dedicata al mondo della mobilità sostenibile. Per cinque giorni Monaco di Baviera si anima con prototipi, test-drive ed eventi speciali che si tengono al centro espositivo Messe Munchen e nelle vie della città.

Quando 5-10 agosto Dove Monaco di Baviera Sito ufficiale https://www.iaa-mobility.com/en/visitors/the-iaa-mobility-2023

Goodwood Revival (8-11 settembre 2023)

A meno di tre mesi di distanza dal Festival of Speed, il circuito inglese di Goodwood ospita una manifestazione dedicata esclusivamente alle auto d’epoca da competizione.

Raduni, parate e corse sono tra i piatti principali di un palinsesto tutto incentrano sul gusto classico delle quattro ruote.

Quando 8-11 settembre 2023 Dove Goodwood Sito ufficiale https://www.goodwood.com/motorsport/goodwood-revival/

Tanti altri eventi in programma

Il calendario di eventi 2023 è in continuo aggiornamento e i lettori più attenti si saranno sicuramente accorti della mancanza di alcune manifestazioni molto importanti, per le quali però non sono ancora state annunciate le date.

Nei prossimi mesi, comunque, sapremo sicuramente di più sul programma del Salone di Detroit (diventato ormai NAIAS). Sempre a proposito di saloni, c’è grande attesa per la prima edizione del Geneva International Motor Show che si terrà a novembre a Doha, in Qatar.

Nella lista di eventi da tenere d’occhio ci sono sicuramente anche Auto e Moto d’Epoca (che passerà da Padova a Bologna) e i tanto attesi SEMA Show e Los Angeles Auto Show.