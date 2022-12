Automotoretrò, la storica fiera che riunisce ogni anno collezionisti, professionisti, espositori e appassionati di vetture d’epoca, si trasferisce a Parma. E' un cambiamento "epocale" per la manifestazione, da sempre legata alla città di Torino. Tuttavia, come spiega l’organizzatore, Beppe Gianoglio, "non ci sono più le condizioni" per farlo.

"Abbiamo provato in tutti i modi a far rimanere la manifestazione a Torino, dove è nata nel 1983" dice Gianoglio, ma l'annuncio è ufficiale: l'edizione 2023 si terrà alle Fiere di Padova dal 3 al 5 marzo 2023, in concomitanza con Mercanteinfiera.

Perché proprio Parma

"Siamo lieti di annunciare il trasferimento nell’innovativo polo fieristico parmense che, insieme alle istituzioni del territorio ci aiuterà a far crescere ancora di più Automotoretrò - dice Gianoglio. La scelta è ricaduta su Parma anche per il suo valore strategico come snodo tra Centro Italia e Nord-Est: l’obiettivo è di entrare nei cuori di tutti gli appassionati che ancora non ci conoscono".

La fiera manterrà intatta la sua formula e quindi a dare visibilità ai grandi nomi dell’automobilismo e del motociclismo di ieri, offrendo uno spazio comune per vendere e acquistare modelli inediti, ammirare le vetture che hanno fatto la storia e trovare ricambi rari.

Automotoretrò Torino 2022

Dopo la cancellazione dell’edizione 2021 per la pandemia, le due e le quattro ruote d’epoca di Automotoretrò e Automotoracing sono tornate a popolare i padiglioni del Lingotto di Torino ad aprile 2022. Oltre all’esposizione e alla celebrazione di alcuni modelli storici, come la Fiat X 1/9 e l’Autobianchi 112, ricordiamo che si sono tenute diverse conferenze e spettacoli in pista.

Tra le novità dell'ultima edizione c'era la sezione "Automoto Green Future", dedicata alla mobilità sostenibile, e il pubblico ha potuto conoscere da vicino modelli elettrici di Mercedes, Honda e Volkswagen.

Continuate a seguirci per saperne di più sull'edizione 2023.