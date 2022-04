Dopo la cancellazione dell’edizione 2021 per la pandemia, le due e le quattro ruote d’epoca di Automotoretrò e Automotoracing tornano a popolare i padiglioni del Lingotto di Torino. Oltre all’esposizione e alla celebrazione di alcuni modelli storici come la Fiat X 1/9 e l’Autobianchi 112, c’è spazio per conferenze, tuning, discussioni e spettacoli in pista.

Non solo auto e moto d’epoca, però: tra le novità dell’AMR (l’acronimo coniato dagli organizzatori) c’è la sezione Automoto Green Future dedicata alla mobilità sostenibile. E non dimentichiamo la presenza degli ultimi modelli elettrici di Mercedes, Honda e Volkswagen.

Automotoretrò Torino 2022, come arrivare

Per arrivare a Lingotto Fiere in via Nizza 294 sono disponibili varie soluzioni:

Auto

Aereo

Treno

Bus

Metropolitana

Taxi

Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino e si consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni “Lingotto”. Il Centro Fiere è dotato di un parcheggio a raso e di un multipiano sotterraneo raggiungibile tramite l’entrata di via Nizza 280.

Sono presenti anche le aree camper di GrinTo in Corso Trieste 94, a poche centinaia di metri dall’ingresso.

In treno, dalla stazione di Torino Porta Nuova si può prendere un autobus delle linee 1, 18 e 35 o la linea 1 della metropolitana. Dalla stazione Porta Susa, invece, è consigliato il tram linea 1 o la linea 1 della metropolitana. Infine, dalla stazione Lingotto è suggerito il tram linea 18.

Dall’Aeroporto Torino Caselle sono disponibili collegamenti diretti ogni 50’ per Torino Porta Nuova. Da qui si può prendere l’autobus o la metropolitana come indicato poco sopra.

Si può anche prenotare un taxi chiamando il numero 0115737 o il noleggio di un’autovettura con autista (messa a disposizione dall’azienda CTA) al numero verde 848788711.

Automotoretrò Torino 2022, date e orari

L’Automotoretrò si tiene da giovedì 28 aprile a domenica primo maggio.

l'orario del giorno di apertura è dalle 15 alle 20

da venerdì a domenica la manifestazione è accessibile dalle ore 9 alle 19

Automotoretrò Torino 2022, regole Covid e biglietti

Per l’ingresso alla manifestazione è obbligatorio essere in possesso di Green Pass Base ottenibile anche con tampone rapido o molecolare. Per muoversi tra gli stand e i padiglioni è necessario indossare la mascherina chirurgica, mentre per assistere agli spettacoli in pista viene richiesta la mascherina FFP2.

Riguardo ai biglietti, si possono acquistare online sul sito ufficiale o direttamente alla cassa. L’acquisto via web parte da 16 euro per il ticket intero, mentre l’abbonamento per 2 o 3 giorni costa rispettivamente 28 o 45 euro.

Il biglietto ridotto (valido per visitatori stranieri e visitatori tra 10 e 12 anni) si acquista in cassa solo tra venerdì 28 e domenica 1° maggio a 15 euro. Ingresso gratis, invece, per tutti visitatori Under 10. Per maggiori informazioni, comunque, invitiamo a consultare direttamente il sito della manifestazione.

Automotoretrò Torino 2022, gli eventi e gli ospiti

Tra gli eventi clou della kermesse c’è la mostra tematica “Rivoluzioni”. Curata dal critico d’arte Luca Beatrice, l’esposizione ripercorre il periodo che va dal secondo dopoguerra agli anni ’00 attraverso 10 auto e alcune motociclette.

Durante AMR, inoltre, si celebrano gli anniversari di modelli e marchi iconici. Tra questi, si festeggiano i 50 anni della Fiat X 1/9 e i 51 anni dell’Autobianchi A112, senza dimenticare i 120 anni di attività della Indian, la più antica Casa motociclistica americana.

Fiat X-1/9

A dare spettacolo in pista ci sono le Toyota GR Yaris per il Trofeo La Grande Sfida. Qui 8 piloti si affrontano in gare a tempo a bordo delle sportive da 261 CV nel circuito Oval situato fuori dai padiglioni del Lingotto.

Toyota GR Yaris

Ad affrontare il tracciato sono anche le Peugeot 208 R2B per il Trofeo Lady, mentre tra gli ospiti d’eccezione sono previsti il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli, oltre al due volte campione italiano Piero Longhi e l’emergente Alessandro Re. Infine, è presente anche Davide Cironi.

Come detto, una delle novità più importanti è l’Automoto Green Future, una sezione dedicata alle prossime evoluzioni del concetto di mobilità. Sono presenti i modelli del Gruppo Autotorino e del Gruppo VAuto. In quest’ultimo caso, sono state già annunciate le Honda Type R Limited Edition, l’elettrica e, l’HR-V e la Jazz.

Infine, nell’Expo Tuning Torino si possono vedere da vicino oltre 300 vetture elaborate.

Ricordiamo che la manifestazione è organizzata da Bea Srl e ha come main sponsor Autostandar, concessionaria DR e Sparco. Questi gli enti patrocinanti: Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, FIVA, ASI, Automobile Club Torino, ACI Sport, ACI Storico e Turismo Torino.