Rivali in patria e ora anche in Europa. È la storia di MG4 e BYD Dolphin, due delle segmento B elettriche più interessanti (nonché più accessibili) presenti sul mercato. Se in Cina la Dolphin fa la voce grossa imponendosi spesso nella top 10 delle EV più vendute, nel Vecchio Continente la questione è diversa (vuoi anche per il fatto che BYD è sbarcata da queste parti solo da pochi mesi).

In Europa (e soprattutto in Italia) la MG4 è tra le più vendute in assoluto e ha conquistato il pubblico con uno stile e delle prestazioni sportive. Proviamo a confrontarle in ogni aspetto.

Esterni

Nonostante i due modelli condividano la stessa lunghezza di 4,29 m, le forme e lo stile sono completamente diversi. La MG4 ha un design più tagliente, con fari affilati e linee tese nelle fiancate e nella zona posteriore. Per certi versi, ricorda una hot hatch leggermente più alta e larga.

MG4 BYD Dolphin

Diverso il discorso per la Dolphin, che ha un look contrassegnato da linee più morbide e filanti e proporzioni che strizzano l’occhio al mondo delle piccole monovolume. Non a caso, la BYD è 7 cm più alta della MG4 (157 cm contro 150).

La personalità differente dei due modelli si riflette anche nelle personalizzazioni disponibili. Più sobria la BYD e più “sgargiante” la MG4, che si può scegliere anche con colorazioni d’impatto con l’arancione o il blu elettrico, mentre la versione XPower ha un’estetica ancora più sportiva.

MG4 vs BYD Dolphin, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo MG4 4,28 1,83 1,5 2,7 BYD Dolphin 4,29 1,77 1,57 2,7

Interni

L’impostazione dell’abitacolo della MG4 è più tradizionale e meno “scenografica” della Dolphin. Sulla MG troviamo due monitor, uno da 7” per il quadro strumenti e uno da 10,25” per l’infotainment.

Sono presenti vari tipi di rivestimenti, con colorazioni diverse che creano un contrasto di colori non banale in un’auto di questo segmento. Per esempio, ci sono tocchi raffinati come il volante a sole due razze e la rotella del cambio, oltre ad una zona ampia tra i sedili anteriori per conservare alcuni oggetti.

MG4, gli interni BYD Dolphin, l'abitacolo

Il primo elemento che sorprende nella Dolphin è sicuramente lo schermo centrale da 12,8” che può ruotare ed essere così orientato in posizione verticale o orizzontale. In questo modo si migliora la consultazione, specialmente se si utilizza la navigazione. Inaspettatamente sportiveggiante il design dei sedili con poggiatesta integrato e dei fianchetti relativamente pronunciati.

La plancia ripropone lo stile degli esterni, mentre il tunnel centrale ha un look più classico con comandi fisici e portabicchieri.

Molto simile il confronto tra i bagagliai. La MG4 ha una capacità che oscilla tra i 350 e i 1.165 litri, mentre quella della Dolphin è compresa tra 345 e 1.310 litri.

Motori

Sul fronte delle motorizzazioni, la MG4 vince nettamente in termini di varietà e potenza. La versione base ha un motore posteriore da 170 CV, mentre salendo di livello troviamo anche le varianti da 204 CV e 245 CV. Il top di gamma è rappresentato dalla XPower con doppio motore, trazione integrale e 435 CV. Si tratta di una vera hot hatch a zero emissioni, con uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 4 secondi.

MG4

Tre i tagli di batteria: da 51 kWh, 64 kWh e 77 kWh (quest’ultimo disponibile unicamente per la Trophy Extended Range da 245 CV). L’autonomia è compresa tra i 350 km della base e i circa 520 km della Extended Range.

La BYD punta meno sulla sportività, con una gamma di motori da 95, 177 e 204 CV, tutti a trazione anteriore. Due le batterie previste, da 44,9 kWh e 60,4 kWh, con autonomie che oscillano tra i circa 310 km della 177 CV e i quasi 430 km della 204 CV.

MG4 vs BYD Dolphin, i motori

Modello Motori Batterie Autonomia MG4 170 CV

204 CV

245 CV

435 CV 51 kWh

64 kWh

77 kWh Da 350 a 520 km BYD Dolphin 95 CV

177 CV

204 CV 44,9 kWh

604 kWH Da 310 a 430 km

Prezzi

La MG4 parte da 30.790 euro e arriva fino ai 41.290 euro della XPower. Quest’ultima ha un rapporto prezzo/prestazioni tra i più importanti nel nostro mercato: è difficile trovare un’altra vettura (elettrica o termica che sia) capace di garantire prestazioni così interessanti a questo prezzo.

BYD Dolphin

Curiosamente, la BYD base in allestimento Active parte anch’essa da 30.790 euro (anche se la differenza di potenza è evidente tra i 95 CV della Dolphin e i 170 CV della MG4). La variante più costosa è la Design da 37.490 euro.

MG4 vs BYD Dolphin, i prezzi