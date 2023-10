La Toyota Land Cruiser è andata incontro a tanti cambiamenti nel corso della sua storia, ma è sempre rimasta fedele alla sua attitudine al fuoristrada e ai grandi motori termici, anche nella nuova generazione che ha debuttato pochi mesi fa.

Ora, però, anche l’iconica off-roader si prepara alla transizione più importante. Ecco il concept della Land Cruiser Se, che anticipa le forme del modello di serie in arrivo nei prossimi anni.

Il SUV (anche) urbano

Lunga 5,13 m, larga 1,98 m e alta 1,7 m, la Land Cruiser Concept è uno dei SUV più grandi di Toyota. Le forme sono davvero monolitiche e sembrano ispirarsi vagamente alla bZ4X, con un frontale piatto e squadrato caratterizzato dai sottili fari a LED e dalla scritta “Toyota” al centro.

Toyota Land Cruiser Se Concept

Le linee tese della fiancata e i grandi passaruota danno ulteriore muscolosità al SUV giapponese, mentre il tetto a contrasto di colore beige dà un tocco di stile al concept.

Più che un a fuoristrada vecchia scuola, il prototipo di questa Land Cruiser elettrica si avvicina maggiormente a un SUV tradizionale. Infatti, l’altezza da terra relativamente ridotta, le poche protezioni per la carrozzeria e i grandi cerchi in lega lo rendono più adatto ai contesti cittadini o al fuoristrada non troppo impegnativo.

Tre file di sedili e un posizionamento di lusso

In ogni caso, è possibile che Toyota utilizzi questo concept come base per altre trasformazioni o per inaugurare una famiglia di modelli rivolti a vari utilizzi. Come comune denominatore, comunque, ci sarà l’abitacolo a sette posti e una batteria capace di offrire “un’elevata coppia”, come sottolinea la Casa.

Toyota Land Cruiser Se Concept

Non ci sono altre indicazioni su questa Land Cruiser elettrica, anche se ci immaginiamo un posizionamento nel segmento luxury per insidiare in modo ancora più importante una rivale come la Range Rover. Da capire è anche quando questo concept diventerà un modello di serie. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal Giappone.