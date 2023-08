La Toyota Land Cruiser è stata appena rinnovata da cima a fondo, con look vintage a omaggiare i modelli passati. Gli uomini della Casa giapponese però hanno pensato che non fosse abbastanza e che il passato andasse preservato anche in altri modi. Come? Semplice, riprendendo la produzione della J70, la Land Cruiser presentata nel 1984 e tra le più rivoluzionarie negli oltre 70 anni di storia del fuoristrada delle tre Ellissi.

Un'operazione nostalgia per festeggiare i 40 anni della J70, mandata ufficialmente in pensione nel 2004 ma già ritornata nel 2014 in occasione del trentennale. A volte ritornano quindi. Per la gioia degli appassionati e dei puristi.

Guida a destra

Guardando le foto degli interni vi sarete accorti di un particolare fondamentale: sulla nuova/vecchia Toyota Land Cruiser J70 il volante è a destra. Questo perché il fuoristrada vintage verrà commercializzato unicamente in Giappone e Australia. Se già stavate prendendo il libretto degli assegni tocca rimetterlo nel cassetto. Oppure partire per l'avventura dell'importazione parallela e rassegnarsi a guidare con il volante dalla parte sbagliata.

Toyota Land Cruiser J70 del 2024, gli interni

Detto questo naturalmente, per conservare il proprio DNA old school, la Land Cruiser J70 non ha alcuna traccia di elettrificazione. Sotto il cofano della versione per il mercato interno infatti è presente un motore diesel di 2,8 litri da 201 CV e 500 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. In Australia verrà commercializzata invece anche con il glorioso V8 diesel di 4,5 litri da 202 CV e 430 Nm con cambio manuale a cinque marce.

Toyota Land Cruiser J70 2024, la versione 5 porte Toyota Land Cruiser J70 2024, la versione pick-up

Lunga 4,89 metri, larga 1,87, alta 1,92 e con passo di 2,73 la Toyota Land Cruiser J70 sarà disponibile sia con carrozzeria 5 porte sia in versione pick-up. Entrambe manterranno lo stile dell'antenata, concedendosi giusto qualche tocco di modernità in abitacolo.

Toyota Land Cruiser J70 2024, gli interni Toyota Land Cruiser J70 2024, gli interni

All'arredamento minimal e squisitamente anni '80 infatti si aggiunge un monitor centrale da 6,7" per il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Ci sono poi anche alcuni sistemi di assistenza alla guida come avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e abbaglianti automatici.

E voi che Toyota Land Cruiser preferite? Quella nuova o la sua versione vintage?