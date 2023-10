Al Salone di Tokyo c’è spazio anche per una Toyota Land Cruiser diversa da tutte le altre. Basata sulla nuova generazione del fuoristrada (che sarà venduta anche in Europa nel corso del 2024), il concept presentato nella kermesse giapponese è dotato dello speciale sterzo NEO.

A rendere unica questa Toyota è il fatto che può essere guidata anche da persone con disabilità, eliminando la necessità dei pedali.

Simile allo Yoke

In pratica, la Land Cruiser monta un volante molto simile allo Yoke di Tesla e a quello presente su bZ4X e Lexus RZ. Come su una moto, i comandi di acceleratore e freno sono montati sulle razze del volante stesso ed è così possibile guidare la vettura senza utilizzare pedali o altri elementi nell’abitacolo.

Toyota Land Cruiser, il concept con volante NEO

Il volante – dotato di un design estremamente futuristico – è l’unica cosa a cambiare nell’abitacolo della Land Cruiser, che per il resto conferma la presenza del doppio schermo per quadro strumenti e infotainment e dei rivestimenti in pelle in varie colorazioni per i sedili.

Come sarà la nuova Land Cruiser

Ricordiamo che la rinnovata Toyota Land Cruiser arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del 2024 e sarà venduta unicamente – almeno all’inizio – con un 2.8 turbodiesel da 204 CV abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti.

Nel 2025 seguirà un nuovo propulsore diesel elettrificato con un sistema mild hybrid a 48 volt.

Toyota Land Cruiser

Tra le caratteristiche della nuova Toyota, c’è un telaio più rigido del 50% e una rigidità strutturale della carrozzeria aumentata del 30% rispetto al modello uscente. Nella dotazione sono presenti anche la barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, il Multi-Terrain Monitor e il Multi-Terrain Select per affrontare senza problemi anche i fondi più difficili.