La nuova Toyota Land Cruiser infiamma ulteriormente il confronto con le fuoristrada dure e pure. L’off-roader giapponese porta con sé una ventata d’aria fresca rinnovando da cima a fondo il modello che era in listino dal 2003 (al netto dell’aggiornamento estetico del 2017).

Così, una delle principali icone del fuoristrada può sfidare altri miti come Land Rover Defender, Jeep Wrangler Unlimited e Mercedes Classe G.

Certo, ognuna di queste rivali ha dimensioni e prezzi diversi, ma a metterle in comune è l’attitudine ad abbandonare l’asfalto e di spingersi dove la maggior parte dei SUV è costretta a fermarsi.

Esterni

Con le sue linee squadrate, la Land Cruiser ha confermato il trend delle fuoristrada dure e pure. Il design con tagli netti e paraurti smussati nella parte inferiore è funzionale a migliorare il più possibile la visibilità e la percezione degli ingombri, oltre a massimizzare gli angoli d’attacco e d’uscita.

Toyota Land Cruiser Land Rover Defender 110

Uno stile simile contraddistingue la Wrangler, che pone l’accento su linee ancora più “boxy” e legate alla tradizione. Stesso discorso per la Classe G, che nel corso degli anni si è evoluta pochissimo, con le sole aggiunte dei fari LED e di cerchi in lega dal look più sportivo che fuoristradistico.

Mercedes G 63 AMG Jeep Wrangler Unlimited

Oggettivamente, la Defender è tra i modelli di questo gruppo che più è staccato dall’immagine storica delle Land Rover. L’aspetto resta comunque molto imponente, con le dimensioni che variano a seconda della carrozzeria scelta. Si passa dai 4,58 m della 90, fino ai 5,36 m della 130, passando per i 5,02 m della 110. Le rivali – Land Cruiser inclusa – invece si collocano tra i 4,8 e i 4,9 metri di lunghezza.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Altezza da terra Toyota Land Cruiser 4,92 m 1,98 m 1,87 m 2,85 m 22,1 cm Land Rover Defender 4,58 m (90) 5,02 m (110) 5,36 m (130) 2,00 m 1,97 m 2,59 m (90) 3,02 m (110 e 130) 22,5 cm/29,1 cm Mercedes Classe G 4,82/4,87 m 1,93/1,98 m 1,97 m 2,89 m 24,1 cm Jeep Wrangler Unlimited 4,88 m 1,89 m 1,84/1,90 m 3,00 m 23,2 cm/25,2 cm

Interni

L’abitacolo presenta una filosofia diversa in ogni modello, anche se l’obiettivo di tutti questi fuoristrada è rendere intuitiva la selezione dei comandi in tutte le condizioni di guida.

La Jeep Wrangler si riconosce per un’impostazione vecchia scuola, con quadro strumenti misto analogico-digitale e un infotainment centrale con schermo da 8,4” che – per quanto continuamente aggiornato con gli ultimi Model Year – mostra una certa età. Non a caso è previsto a breve un restyling con tanto di schermo da 12,3".

Gli interni della Toyota Land Cruiser La plancia della Land Rover Defender

Land Rover Defender e Mercedes Classe G puntano su una maggiore raffinatezza, con grandi display per quadro strumenti e infotainment e rivestimenti pregiati per plancia e sedili, con ampie possibilità di personalizzazione. Nel mezzo c’è la Land Cruiser, che propone una strumentazione 100% digitale e modanature dall’aspetto solido e robusto.

In tutte le auto del confronto, comunque, non manca certo la spaziosità, con Toyota e Land Rover che possono ospitare fino a 7 passeggeri (8 sulla Defender 130), mentre la Classe G ne accoglie comodamente cinque.

Gli interni della Mercedes G 63 AMG L'abitacolo della Jeep Wrangler Unlimited

Un po’ più piccolo l’abitacolo della Wrangler, che resta comunque sfruttabile a livello di capacità di carico. Nel caso della Jeep, la volumetria minima è di 533 litri, mentre la Mercedes sale a 621 litri e la Defender a 786 litri nella 110 (297 litri nella 90 che però è più corta di circa 30 cm rispetto alle rivali).

Meccanica e motori

La Land Cruiser si affida – almeno in una prima fase – esclusivamente ad un 2.8 turbodiesel da 204 CV abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Nel 2025 arriverà la variante mild hybrid diesel che promette più potenza ed efficienza.

Unica motorizzazione anche per la Wrangler Unlimited, che è disponibile solo in versione ibrida plug-in da 380 CV, con la possibilità di percorrere circa 40 km a zero emissioni. Più variegata la gamma delle altre rivali, soprattutto la Defender. Per la Land Rover ci sono motori a benzina non elettrificati fino a 525 CV, le mild hybrid a benzina da 400 CV, le ibride plug-in a benzina da 404 CV e le mild hybrid diesel da 200 a 300 CV.

Toyota Land Cruiser

Infine, la Classe G non ha varianti elettrificate. La Mercedes dispone di un 4.0 V8 a benzina con potenze da 421 a 585 CV e un 3.0 diesel da 330 CV. Ma nel 2024 arriverà l’EQG, la declinazione elettrica che promette le stesse prestazioni nel fuoristrada che da sempre contraddistinguono la Classe G.

A livello di meccanica, tutte tranne la Defender sono costruite su un telaio a longheroni. E la tecnologia gioca un ruolo importante nel migliorare le prestazioni nell’off-road, con sistemi di trazione integrale evoluti su tutti i modelli abbinati al bloccaggio dei differenziali, oltre a marce ridotte e modalità di guida specifiche per preparare l’auto ad abbandonare l’asfalto.

Modello Angolo di attacco (min/max) Angolo di uscita (min/max) Angolo di dosso (min/max) Profondità guado (cm) Motori (per Italia) Toyota Land Cruiser 31 22 25 - 2.8 diesel 204 CV Land Rover Defender 30,1/38 37,7/40 22/28 90 5.0 V8 benzina 500 e 525 CV 3.0 mild hybrid benzina 400 CV 2.0 PHEV benzina 400 CV 3.0 mild hybrid diesel 200, 249 e 300 CV Mercedes Classe G 30,9 29,9 26 70 4.0 V8 benzina 421 e 585 CV 3.0 diesel 330 CV Jeep Wrangler Unlimited 47,4 27,8 40,4 86 2.0 PHEV benzina 380 CV

Prezzi

Purtroppo, non possiamo fare un confronto coi prezzi della Land Cruiser, i quali saranno annunciati solo nei prossimi mesi. Passando alle rivali, la Defender ha un listino di partenza intorno ai 65.000 euro per le varianti diesel, mentre la Classe G parte da 131.000 euro per la G 400d a gasolio.

C’è poi la Wrangler Unlimited, con una gamma che si compone esclusivamente di due allestimenti e prezzi intorno agli 85-86.000 euro.