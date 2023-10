La nuova Toyota Land Cruiser arriva ufficialmente in Italia, presentandosi al pubblico ad Auto e Moto d'Epoca 2023, dal 26 al 29 ottobre a Bologna Fiere.

La casa ha scelto infatti la kermesse dei veicoli di un tempo bolognese per svelare il nuovo fuoristrada, dimostrando ancora una volta l'importanza europea del salone.

Anteprima nazionale

L'arrivo ufficiale della Land Cruiser in Italia era atteso da alcuni mesi, trattandosi di uno degli ultimi fuoristrada duri e puri presenti sul mercato. Al salone emiliano si mostra per la prima volta nella versione di lancio First Edition, affiancata dalle due più iconiche generazioni del passato: la BJ42, dalla serie 40 “Heavy Duty” presentata nel 1960, e l’FJ60, della seconda generazione della serie “Station Wagon” presentata nel 1980.

La presenza di Toyota ad Auto e Moto d'Epoca è di quelle importanti, perché proprio lo stesso Land Cruiser inizia 72 anni fa. La prima generazione, con il nome di Toyota BJ, infatti, viene presentata il 1 agosto 1951, diventando in poco tempo il primo veicolo a raggiungere con successo il checkpoint 6 sulle pendici del Monte Fuji.

Una storia di successi proseguita negli anni e fino oggi, con le particolari caratteristiche tecniche del fuoristrada che nel corso del tempo sono state affinate e migliorate. Il telaio della nuova generazione, per esempio, è stato irrigidito del 50%, insieme alla rigidità strutturale della carrozzeria e del telaio che è stata incrementata del 30%.

A Bologna dopo 40 anni

La 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca 2023 per la prima volta quest'anno si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. Ricordiamo a tal proposito che è raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.