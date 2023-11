Nel terzo trimestre dell'anno, le consegne di Ferrari ibride hanno superato quelle di unità a benzina. I dati emergono dal documento presentato agli investitori sull'andamento della casa di Maranello da luglio a settembre. In questo intervallo di tempo il 51,3% del volume totale consegnato è stato costituito da auto ibride e il 48,7% da supercar a benzina.

Il portafoglio prodotti di Ferrari nel terzo trimestre del 2023, lo ricordiamo, ha compreso nove modelli ICE e quattro ibridi.

Una tendenza duratura?

La prima Ferrari puramente elettrica non è prevista prima del 2025. Nel frattempo, la domanda nel terzo trimestre 2023 è stata alimentata dalle 296 e SF90, entrambe dotate di propulsori ibridi plug-in. Si tratta dei primi PHEV dell'azienda, dato che la LaFerrari non aveva una porta di ricarica.

Resta da vedere se questa diventerà la nuova norma, dato che in quei mesi la potente Purosangue con motore V12 era in fase di lancio, quindi prossimamente il SUV ad alte prestazioni potrebbe far pendere la bilancia a favore dell'ICE. Tuttavia, nemmeno la Ferrari è immune da normative più severe in materia di emissioni e deve quindi adattarsi. Di conseguenza, il futuro è senza dubbio elettrico.

Le previsioni di Maranello

Entro la fine del decennio, la Ferrari prevede che il 40% delle auto consegnate ai clienti non avrà un motore a combustione interna. Un altro 40% dovrebbe essere ibrido, mentre solo il 20% sarà costituito da auto a combustione pura.

All'inizio di quest'anno, l'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha dichiarato che "l'ICE ha ancora molto da fare". Continuate a seguirci per restare informati.