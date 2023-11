Ferrari Enzo e Maserati MC12. Due nomi da far tremare i polsi, hypercar ante litteram rigorosamente termiche e aspirate, figlie dello stesso progetto ma diversissime nelle forme. Gioielli con il V12 i cui poster - siamo pronti a scommettere - avevano un posto d'onore nelle camerette degli appassionati. E forse ancora oggi.

Pezzi da collezione dalla tiratura limitatissima - 399 la Enzo, 50 la MC12 - finiti a rimpolpare i garage di selezionatissimi collezionisti in tutto il mondo. Alcuni rimasti costantemente fermi, cristallizzati nel tempo. Come quelli messi in vendita dalla Romans International.

Giusto il rodaggio

Certo, gioielli esagerati come Ferrari Enzo o Maserati MC12 non sono adatti alla vita di tutti i giorni e hanno nella pista il proprio motivo d'essere, pur essendo omologati per la circolazione su strade pubbliche. Qualche fortunato forse ha avuto l'opportunità di vederle dal vivo, magari in qualche raduno stellare.

Ferrari Enzo Maserati MC12

Di certo però i due esemplari di cui vi parliamo oggi non sono mai apparsi in pubblico. Viene facile pensarlo una volta letti i chilometraggi: 228 km per la Enzo, 333 per la MC12. Praticamente non si sono mai mosse dopo essere state consegnate.

Ora sono parcheggiate virtualmente sul sito della Romans International in attesa di nuovi proprietari. Prezzi top secret ma di certo gli assegni dovranno contenere cifre milionarie, considerando non solo la produzione ridottissima ma anche i bassissimi chilometraggi. Si potrebbe andare sopra i 3 milioni di euro.

Così uguali, così diverse

La Ferrari Enzo rappresenta l'ultima edizione speciale dell'era termica, una supercar estrema con meccanica strettamente legata alla Formula 1, così come le forme disegnate pensando alla F2002, monoposto di F1 trionfatrice con Michael Schumacher, tra i collaudatori dell'erede spirituale della F50.

Ferrari Enzo Maserati MC12

Battezzata con il nome del fondatore della Casa la Ferrari Enzo monta un V12 di 6 litri capace di farla passare da 0 a 100 km/h in 3", naturalmente senza l'ombra di elettrificazione.

Lo stesso monumentale motore - assieme alla scocca realizzata in fibra di carbonio, è alla base della Maserati MC12, presentata nel 2004 e modello che segnò il ritorno del Tridente nel mondo delle corse dopo 37 di assenza.

E voi quale vi portereste a casa tra Ferrari Enzo e Maserati MC12?