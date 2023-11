Nuova vita per la Tivoli. L’ex crossover Ssangyong passa sotto il marchio KGMobility e, come il resto della gamma della Casa coreana, viene importata in Italia unicamente dal Gruppo Koelliker. Pur mantenendo intatta la sua filosofia, la Tivoli cambia nel design e nella tecnologia ed è proposta con un’unica motorizzazione.

Già disponibile nelle concessionarie del Gruppo, ha un prezzo di partenza di 22.900 euro.

KGMobility Tivoli, gli esterni

Lunga 4,25 m, larga 1,81 m e alta 1,62 m, la Tivoli cambia in modo importante nel frontale. Sulla KGMobility, infatti, troviamo una sezione anteriore completamente rivisitata, con una nuova calandra caratterizzata da un profilo grigio e da due elementi trapezoidali che integrano i fendinebbia LED. Sulla parte superiore, invece, ci sono i nuovi fari LED e intagli (di cui uno arancione) che danno carattere al crossover coreano.

KGMobility Tivoli

Non ci sono grandi novità nelle fiancate (da segnalare, comunque, il debutto di nuovi cerchi in lega da 16” su pneumatici 205/60), mentre il posteriore è sostanzialmente invariato.

Cinque le colorazioni: il pastello Grand White e le metallizzate Iron metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black.

Nuova Skoda Superb Wagon, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo KGMobility Tivoli 4,25 1,81 1,62 2,60

KGMobility Tivoli, gli interni

A bordo, la KGMobility Tivoli mantiene intatta buona parte della plancia. Gli inserti arancioni sulle bocchette dell’aria condizionata e sotto al display dell’infotainment danno colore ad un ambiente complessivamente sobrio e razionale.

Ci sono anche le cuciture arancioni su pannelli porta e sedili, mentre l’equipaggiamento tecnologico è composto da un quadro strumenti digitale e dal già citato monitor dell’infotainment da 8” con Android Auto e Apple CarPlay.

KGMobility Tivoli, gli interni

I sedili anteriori e il volante sono riscaldabili e sono presenti di serie i vetri posteriori oscurati. Non mancano anche le modalità di guida Normal, Sport e Comfort che modificano la risposta della vettura.

La dotazione di sicurezza comprende il cruise control, il mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza, il controllo della velocità in discesa e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

KGMobility Tivoli

Il bagagliaio ha una capacità compresa tra 423 e 1.115 litri, con la possibilità di abbattere i sedili posteriori in modalità 60:40.

KGMobility Tivoli, i motori

La Tivoli è disponibile unicamente con un 1.5 turbo benzina da 135 CV e 280 Nm abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. La velocità massima dichiarata è di 181 km/h, mentre i consumi nel ciclo combinato WLTP sono di 6,98 l/100 km e le emissioni di CO2 sono 159 g/km.

Motore Alimentazione Potenza Trazione Cambio 1.5 T-GDi Benzina 135 CV Anteriore Manuale 6 rapporti

KGMobility Tivoli, i prezzi

I prezzi della KGMobility Tivoli partono da 22.900 euro, ma esistono anche modalità di acquisto con finanziamento attraverso la campagna “Ta-TAN” di KGMobility. Così, il crossover coreano viene proposto ad una rata di 299 euro al mese e un tasso d’interesse al 2,99%. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e direttamente in concessionaria.

KGMobility Tivoli, le concorrenti

Il panorama dei SUV di segmento B è estremamente ampio e le possibili concorrenti della Tivoli sono davvero tante. Prendendo come riferimento, la classifica delle auto più vendute in Italia a ottobre 2023, le principali rivali della KGMobility sono Opel Crossland, Renault Captur, Volkswagen T-Roc e Fiat 500X.

Volkswagen T-Roc Fiat 500X Hybrid Opel Crossland

La Crossland è proposta con un 1.2 turbo benzina e il 1.5 diesel, la T-Roc ha motori benzina e diesel, la 500X ha nella propria gamma il 1.5 mild hybrid da 131 CV e il 1.3 diesel da 95 CV mentre la Renault Captur ha vari gradi di elettrificazione.