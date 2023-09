Il Costruttore sudcorenao SsangYong ha cambiato nome e ora si chiama KGMobility e si presenta in Europa col nuovo logo KGM e l'inedito SUV Torres.

La KGM Torres che arriverà tra fine 2023 e inizio 2024 nei mercati europei in versione elettrica al 100%, è già disponibile in Italia con motore a 1.5 turbo benzina 4 cilindri abbinato alla trazione anteriore o integrale.

Per capire com'è fatta e come va abbiamo messo alla prova la KGM Torres a benzina, il SUV con look da fuoristrada che nei suoi 4,70 metri di lunghezza racchiude un abitacolo un bagagliaio spaziosi, con capacità di carico da 703 a 1.662 litri. Il prezzo base italiano è di 31.900 euro.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

KGM Torres: Esterni

Come accennato, la KGM Torres è lunga 470 cm, larga 189 cm e alta 172 cm, misure che la posizionano a metà strada tra i SUV compatti più grandi e i SUV medi, con un generoso passo di 268 cm.

Lo stile è simile a quello di altri modelli con impostazione da fuoristrada, con il frontale che ricorda alcune Jeep, ma con 6 feritoie verticali anziché 7 come sui modelli del marchio americano.

KGM Torres, il dettaglio del frontale

Anche i fari circolari incassati nella mascherina della KGM Torres fanno venire in mente la Jeep Wrangler. Vista di fronte la Torres mostra da subito linee spigolose, volumi squadrati e forme decise da fuoristrada sottolineate dalle protezioni sottoscocca in stile offroad.

Il frontale della KGM Torres elettrica si distingue da quella a benzina per la mascherina "piena" e i fari su due livelli con sottili luci diurne orizzontali raccordate tra loro da sei elementi luminosi.

La vista laterale mostra una linea di cintura alta con passaruota robusti e protezioni in plastica che fanno il paio con le pedane laterali per facilitare la salita a bordo e i cerchi in lega dal diametro fino a 20" (di serie da 17" o 18" a sceonda degli allestimenti).

KGM Torres, la vista laterale KGM Torres, la vista di tre quarti posteriore KGM Torres, la vista di tre quarti anteriore

Il posteriore con portellone che sembra incernierato lateralmente e con un volume che ricorda la ruota di scorta fissata a vista delle 4x4 "dure e pure" è un'altra chiara citazione alle fuoristrada di una volta.

KGM Torres: Interni

L'abitacolo della KGM Torres fa sfoggio di uno schermo dell'infotainment centrale da 12,3" a cui si somma il display da 8" inferiore per gestire la climatizzazione, il riscaldamento dei sedili e il blocco del giunto sulla versione AWD. Anche il quadro strumenti è digitale.

Nell'ampio tunnel centrale dotato di diversi vani portaoggetti c'è lo spazio per il caricatore wireless per lo smartphone. A seconda della versione la Torres offre di serie i sedili anteriori ventilati, le luci ambiente personalizzabili (32 sfumature di colore), l'impianto audio con 6 altoparlanti, 4 porte USB e 7 airbag

Sugli allestimenti più ricchi della ex SsangYong ci sono gli interni in eco-pelle e sedili riscaldati, oltre ai cerchi in lega che arrivano fino a 20 pollici di diametro.

KGM Torres: Guida

La versione provata è quella spinta dal motore 1.5 turbo benzina da 163 CV, un quattro cilindri da 280 Nm di coppia abbinato al cambio manuale a 6 marce o all'automatico, sempre a 6 rapporti.

KGM Torres, la prova su strada

Con la motorizzazione a benzina la KGM Torres raggiunge i 194 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 10 secondi, il tutto con un peso di 1.500 kg. A livello di assetto si segnala la presenza di sospensioni anteriori McPherson e posteriori con schema multilink.

Durante la prova è emersa una visibilità esterna migliorabile e una certa "pigrizia" del motore, che fa attendere la sua risposta fino ai 2.000 giri/min. Il propulsore si dimostra però silenzioso e senza vibrazioni, mentre il cambio manuale è un po' granuloso negli innesti. L'isolamento dai fruscii aerodinamici e dal rumore di rotolamento può essere migliorato.

Tra i diversi ausili alla guida e sistemi di sicurezza si segnala la presenza a bordo della Torres di cruise control adattivo, allerta angolo cieco, il mantenimento corsia e la frenata d'emergenza multipla che scongiura impatti successivi al primo. A questi si aggiungono altri ADAS più tipici del mondo dei fuoristrada come il controllo antiribaltamento, il controllo in discesa e il controllo della stabilità del rimorchio.

Per conoscere in dettaglio le mie impressioni di guida, potete guardare il video della prova.

KGM Torres: Curiosità

Al momento è in fase di sviluppo una versione bifuel a GPL/benzina della KGM Torres, una soluzione molto apprezzata sul nostro mercato.

La versione elettrica Torres EVX è invece già stata presentata e arriverà il prossimo anno con circa 150 kW di potenza (204 CV), una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 73,4 kWh di capacità e con un'autonomia WLTP di 460 km.

KGM Torres: Prezzi

Il listino prezzi italiano della KGM Torres propone due versioni a trazione anteriore con cambio manuale, una trazione anteriore automatica e due AWD con cambio automatico. Gli allestimenti sono invece tre: Road, Dream e Icon.

KGM Torres, il dettaglio del nome e dei fari anteriori

Il prezzo base di 31.900 euro è quello della KGM Torres Road 2WD 6M, cifra che sale a 34.500 euro con la stessa meccanica e l'allestimento Dream e a 37.500 euro con il cambio automatico.

Le due Torres a trazione integrale sono la Dream AWD AT da 39.500 euro e la top di gamma Icon AWD AT da 43.500 euro che ha ruote da 20", ruotino di scorta, interni in pelle riscaldabili, portellone elettrico, tendine parasole posteriori e navigatore integrato.