Si avvicina l'edizione 2023 di EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, il più importante eventi fieristici dedicati al mondo delle due ruote, in programma dal 9 al 12 novembre 2023. Come accade per molte altre kermesse anche quella meneghina si è evoluta costantemente abbracciando tutti i tipi di mobilità, con l'elettrico ormai presenza fissa tra gli stand.

Ecco perché quest'anno ci saremo anche noi di Motor1.com e InsideEVs, per vedere che aria tira e conoscere da vicino tutte le ultime novità, pronte a dare forma a un mondo in continua evoluzione. La mobilità dolce è ormai protagonista dei nostri tempi infatti, tra monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e non solo. Anche i quadricicli leggeri stanno tornando di moda e saranno tra i protagonisti di EICMA 2023.

EICMA 2023, cosa vedere

Beh se siete fan delle moto classiche c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalla Ducati Hypermotard 698 Mono alla Yamaha Mt-09. Mezzi emozionanti "vecchia scuola". Ma come detto anche quello delle due ruote è un mondo in continua evoluzione.

Ecco quindi la prima moto ibrida del mondo, la Kawasaki Ninja 7 Hybrid, affiancata da numerose novità 100% elettriche come l'Honda EM1 e, scooter elettrico con prezzo di 3.199 euro.

Come detto spazio anche a modelli a quattro ruote, naturalmente elettrici. Ci saranno per esempio la Citroen AMI e la sua "cugina" Fiat Topolino, al debutto davanti al grande pubblico. Quadricicli leggeri a batteria con motore da appena 6 kW e autonomia di 75 km circa, giusti per girare in città.

Citroen AMI Fiat Topolino

Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale di EICMA e seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, X e YouTube.

EICMA 2023, date e orari

EICMA 2023 si svolgerà dal 9 al 12 novembre presso Fiera Milano a Rho con i seguenti orari:

Giovedì 9 novembre 2023: dalle 9.30 alle 18.30

Venerdì 10 novembre 2023: dalle 9.30 alle 18.30

Sabato 11 novembre 2023: dalle 9.30 alle 18.30

Domenica 12 novembre 2023: dalle 9.30 alle 18.30

La giornata stampa si terrà invece il 7 novembre.

EICMA 2023, come arrivare

Per arrivare a EICMA 2023 ci sono varie possibilità:

in auto (o in moto) Da autostrade A1 e A7: entrare in Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fiera Milano. Da autostrada A4: uscire a Pero-Fiera Milano Da autostrade A8 e A9: dalla barriera di Milano Nord uscita uscita Fiera Milano Da Milano: prendere l'Autostrada A8 Varese-Como e uscire a Fiera Milano o l'Autostrada A4 direzione Torino e uscire a Pero-Fiera Milano

in aereo: sarà presente un servizio di navetta a pagamento dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio

mezzi pubblici: metropolitana Linea 1 (rossa) con fermata Rho-Fieramilano passante ferroviario S5, S6 e S11 con fermata Rho Fiera



La mappa di EICMA 2023

EICMA 2023, i biglietti

Per acquistare i biglietti per EICMA 2023 potete collegarvi direttamente al sito ufficiale. I prezzi sono:

biglietto EICMA 2023 adulto (maggiori di 14 anni): 19 euro

biglietto EICMA 2023 ridotto bambino (minori di 14 anni): 12 euro

I biglietti hanno validità giornaliera.