La coppia di parole "unico proprietario" la leggiamo solitamente tutti i giorni sui vari siti di rivendita di auto usate. Si tratta di veicoli appartenuti fin dalla loro prima immatricolazione a una singola persona, che, spesso, ne ha curato in maniera "maniacale" la manutenzione, fino ai giorni attuali.

Ad Auto e Moto d'Epoca 2023, a BolognaFiere dal 26 al 29 ottobre, però, è apparsa una delle auto unipro più iconiche di sempre: una Lancia Delta S4 rossa appartenuta sempre allo stesso appassionato.

Una storia unica

La Delta S4 prodotta nel 1985 e acquistata nel 1987 che vedete nelle foto e nel video è molto speciale, perché, come anticipato, è appartenuta per tutta la sua vita alla stessa unica persona, il Sig. Mario, che nel corso del tempo l'ha utilizzata accumulando sul contakm la bellezza di 47.714 km, una cifra "giusta" per un'auto del genere progettata per correre nei rally più duri.

Auto e Moto d'Epoca 2023

Se non ricordate la storia della versione stradale della Lancia Delta S4, si tratta di una variante a sé della compatta italiana, realizzata dalla casa di Torino in stretta collaborazione tecnico industriale con l'Officina Abarth, per un totale di 200 esemplari stradali.

Come spesso accade in questi casi, l'obiettivo ultimo del progetto era quello di poterne realizzare abbastanza da permettere l'omologazione della variante da competizione all'interno dell'allora Gruppo B del campionato del mondo rally.

In scena a Bologna

Ricordiamo che Auto e Moto d'Epoca 2023 per la prima volta quest'anno si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. Il polo fieristico è raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.