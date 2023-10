La 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca si è conclusa. La prima del salone traslocato a BolognaFiere ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati, in ben 13 padiglioni per un totale di 235.000 mq di spazio.

Tra le persone presenti, provenienti da tutta Europa, c'eravamo anche noi con i nostri video, che proseguono sul nostro canale YouTube anche nei prossimi giorni.

Tantissimi appassionati

La 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca possiamo affermare che sia stata un vero e proprio successo. Il primo anno a Bologna, infatti, ha visto la partecipazione di un pubblico quasi doppio rispetto all'ultima edizione padovana. Un numero molto alto, attirato anche dalle 14 case auto che hanno preso parte alla kermesse nei padiglioni dedicati.

Auto e Moto d'Epoca 2023

Nonostante i tanti modelli moderni e le moto, però, le vere protagoniste sono state le auto di un tempo, in oltre 7.000 esemplari, un altro grande numero che ha attirato i tantissimi appassionati presenti, accorsi anche con numerosi club nel capoluogo emiliano, per quello che per molti è stato un vero e proprio momento di festa e di celebrazione dei motori.

Auto e Moto d'Epoca 2023

Le presenze importanti

A livello di auto, tra le presenze più importanti di Auto e Moto d'Epoca 2023 vale la pena ricordare la Ferrari 275 GTB appartenuta a Clint Eastwood, il primo esemplare di Lamborghini Countach, le più importanti coupé Mercedes della storia e anche una rarissima Lancia Delta S4 unico proprietario, appartenuta sempre allo stesso appassionato di Trieste.

Ma non solo, parlando di case auto è stata iconica anche la presenza di Volvo con le sue due uniche concept ECC e VESC, ma anche di Pagani con alcuni dei modelli e degli esemplari più importanti della sua storia, come una delle prime Zonda prodotte e uno dei primi esemplari della seconda hypercar Huayra.

Auto e Moto d'Epoca 2023

Come anticipato, il divertimento prosegue ora sul nostro canale YouTube, con una serie di video in programma da non perdere. L'appuntamento per la 41esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, invece, è dal 24 al 27 ottobre 2024 sempre a BolognaFiere.

