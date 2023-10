Le Mercedes coupé sono da sempre sinonimo di lusso e sportività. Le loro forme uniche, evolute nel corso del tempo ma mai passate di moda, possono essere ammirate dal vivo quest'anno ad Auto e Moto d'Epoca 2023, la 40esima edizione della fiera delle auto di un tempo che si tiene a Bologna Fiere dal 26 al 29 ottobre.

Quasi tutte

L'occasione è di quelle importanti, perché quasi mai prima d'ora molte delle coupé progettate dalla Stella erano state portate sotto il tetto dello stesso evento. Iniziando dal passato più lontano, si parte con la 280 SE (W 111), affiancata da una 280 CE (C 123), una 560 SEC (C 126), un'iconica CLK 55 AMG (C 208), uno dei primi esempi di coupé filante messa a punto dall'atelier di Affalterbach, e l'ultimissima CLE, che recentemente abbiamo avuto modo di provare.

Le coupé Mercedes ad Auto e Moto d'Epoca 2023

La strategia di Mercedes per ripercorrere la sua storia si chiama Defining Class Since 1886 e, tra le tante cose, in occasione di Auto e Moto d'Epoca prevede anche una parata (il 25 ottobre) per le strade della città emiliana realizzata in collaborazione con il punto di riferimento italiano per i possessori delle Stelle di un tempo, cioè il Mercedes-Benz Registro Italia.

Le coupé Mercedes ad Auto e Moto d'Epoca 2023

A Bologna dopo 40 anni

La fiera bolognese delle auto storiche si tiene per la prima volta a Bologna Fiere dal 26 al 29 ottobre 2023. Il polo fieristico è raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.