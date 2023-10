La 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca va in scena alla Fiera di Bologna dal 26 al 29 ottobre. Tanti i brand e le case auto partecipanti, tra cui anche Pagani Automobili, che per l'occasione espone una delle prime Zonda prodotte (1999), uno dei primi esemplari di Huayra coupé (2011) e l'ultima Codalunga.

25 anni di attività

La presenza di Pagani è di quelle importanti per la fiera delle auto di ieri, quest'anno per la prima volta nel capoluogo emiliano. Questo perché la casa ha scelto proprio i padiglioni bolognesi per festeggiare il suo 25esimo compleanno, con ben due stand differenti.

Scendendo più nei dettagli, il primo è stato ideato per permettere a tutti gli appassionati di poter ripercorre i momenti salienti del quarto di secolo dell'azienda, con l’esposizione delle due icone senza tempo prodotte: appunto la Zonda C12 e la Huayra Coupé. In particolare, la prima è la stessa usata per il debutto ufficiale del modello il 9 marzo 1999 al Salone di Ginevra, nonché la stessa che, di fatto, ha coniato il nuovo termine Hypercar.

Pagani Zonda C12

Il secondo stand, invece, è stato progettato per avvicinare il pubblico al Museo Horacio Pagani di San Cesario Sul Panaro. In questo secondo spazio la casa ha scelto di esporre uno degli esemplari prodotti fino a oggi di Huayra Codalunga, la più esclusiva delle hypercar dell'azienda progettata dalla divisione Grandi Complicazioni.

Se non avete mai sentito parlare del museo, si tratta della struttura immediatamente adiacente all’Atelier di produzione, in cui è possibile ripercorrere tutte le tappe della vita del designer italo-argentino: dagli anni in Argentina all’arrivo in Lamborghini, dalla fondazione di Modena Design a quella di Pagani Automobili nel 1998, nonché toccare con mano i primissimi esemplari di Zonda.

Dove e come

Auto e Moto d'Epoca 2023 si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. E' raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.