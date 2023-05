La Pagani Huayra Codalunga - uno dei due esemplari prodotti fino a oggi - torna a mostrarsi dal vivo, questa volta in Italia. Dopo aver danzato sui ghiacci di The I.C.E. 2023, questa volta appare nel giardino di Villa d'Este, sul Lago di Como, in occasione dell'omonimo Concorso d'Eleganza.

Unica nel suo genere

Stando a quanto comunicato da Pagani stessa, l'esemplare di Codalunga esposto al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2023 è il numero 2, il secondo prodotto. Al fianco di diverse altre auto del suo calibro di varie epoche, concorre nella categoria Concept Car, quella dedicata alle auto prototipo, one-off o a tiratura ultra-limitata.

La Pagani Huayra Codalunga numero 2

Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta dell'ultima creazione della divisione Pagani Grandi Complicazioni, il team di sviluppo della casa dedicato alle vetture one-off e few-off. Ideata come autentico tributo ai carrozzieri italiani e alle auto da corsa degli anni '60, è stata progettata coinvolgendo i cinque clienti a 360 gradi.

La sua storia è iniziata nel 2018, quando due collezionisti hanno chiesto allo stesso Horacio Pagani e al suo team di realizzare una versione "long tail" della allora giovanissima Huayra Coupé, con l’idea di ottenere in garage un'hypercar tanto elegante quanto semplice e pulita nel design - proprio da Concorso d'Eleganza.

Bronzo e pelle

L'esemplare esposto a Villa d'Este 2023 è diverso da quello che ha sfilato sui ghiacci dell'Engandina. Al posto del grigio/azzurro del primo esemplare, infatti, questa numero 2 è caratterizzata da una particolare verniciatura esterna in colore Bronzo Aymara: la stessa tinta di lancio della Huayra Coupé, ma rivista con accenti in fibra di carbonio.

Si tratta di colore "cangiante" che, se visto di sfuggita, potrebbe sembrare un comune Bronzo, ma che al variare delle condizioni atmosferiche o delle angolazioni fa emergere i dettagli in carbonio sottostanti. Unici sono anche gli interni, dove su questo secondo esemplare prodotto sono stati scelti in color cuoio con effetto vintage, abbinati a pregiatissima stoffa Loro Piana.