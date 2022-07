Ha fatto molto rumore l'intervista a Horacio Pagani pubblicata da Autocar, nella quale il fondatore della Casa con sede a San Cesario sul Pagano annunciava la cancellazione definitiva del progetto della Pagani elettrica. Una notizia ripresa da diversi media di tutto il mondo.

Oggi però è arrivata la smentita ufficiale da parte di Pagani stesso, tramite il suo amico e biografo Huro Racca - ai colleghi di InsideEVs Argentina. Un messaggio nel quale l'imprenditore argentino ha preso le distanze da quanto pubblicato dalla testata inglese. Di seguito il messaggio completo.

Ancora al lavoro

* Nota per Autocar: "Non capisco perché Autocar abbia scritto questo. Stavo parlando con mio figlio Christopher e siamo tutti sconvolti, perché non abbiamo fatto commenti simili. Quello che ho detto è che nel 2018, quando abbiamo iniziato il progetto sull'auto elettrica, nessun concessionario e nessun cliente ha mostrato il minimo interesse per un'auto elettrica di Pagani".

* Il progetto: "Stiamo lavorando con entusiasmo, investendo molto denaro e lavorando con passione per fare tutto ciò che deve essere fatto per completare un lavoro ben fatto. Abbiamo iniziato con tutte le approvazioni di sicurezza, poi ci siamo concentrati sul peso e stiamo andando avanti con il progetto di questa vettura.

* L'obiettivo: "Non abbiamo urgenza di finirlo perché stiamo ancora lavorando allo sviluppo dei motori e delle batterie. Vogliamo fare qualcosa di ben fatto, visto che i cambiamenti sono piuttosto rapidi, ma non pensiamo assolutamente di fermare questo progetto".

Pagani C10, il render di Motor1.com

Il V12 resisterà

Oltre a questa smentita rispetto a quanto riportato da Autocar, Pagani ha confermato che continuerà a collaborare con Mercedes-AMG nella fornitura dei motori che equipaggeranno l'ultima Huayra di serie e il nuovo modello Pagani - noto finora come Project C10 - che sarà presentato ufficialmente il 12 settembre in Italia (vedi nota).